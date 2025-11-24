TVE cierra la primera entrevista de Iñaki Urdangarin desde su salida de prisión en este programa

Más de tres años después de su salida de prisión, Iñaki Urdangarin se sentará finalmente delante de una cámara para protagonizar su primera entrevista en televisión, y será bajo el paraguas de RTVE. El exduque de Palma será el primer invitado de 'Pla Seqüència', el nuevo espacio de entrevistas conducido por Jordi Baste que se estrenará próximamente en La 2 Cat, el nuevo canal en catalán del ente público que arrancó sus emisiones hace un mes.

Entre la amplia oferta del nuevo canal de la corporación, destacaba el espacio de entrevistas del periodista catalán, un formato sin filtros ni montaje, grabado en un único plano secuencia que se extiende de 50 a 55 minutos. Y el primer rostro en enfrentarse a una entrevista con tal transparencia y naturalidad será el exjugador de balonmano, que se sentará por primera vez en televisión tras convertirse en una de las figuras más controvertidas de las últimas décadas por su implicación en el caso Nóos y su ingreso en prisión.

Iñaki Urdangarin será la estrella del estreno de 'Pla seqüència' en La 2 Cat con Jordi Basté

Y aunque ya en junio 2024, dos años después de obtener la libertad condicional, Iñaki Urgandarin se sinceró en una entrevista escrita para La Vanguardia tras su paso por prisión, esta será la primera vez en la que el exduque se siente en televisión. Cabe recordar que el ex de Cristina de Borbón fue condenado en 2017 a 6 años y 3 meses en la cárcel por delitos de fraude, malversación, prevaricación y tráfico de influencias.

Ya en junio de 2022, accedió a la libertad condicional y en 2024 se finalizó su condena, iniciando una nueva etapa laboral en Vitoria tras poner fin a su matrimonio con la infanta Cristina tras después de 25 años de matrimonio. Toda una tanda de cambios que desde 2011, cuando estalló la trama de corrupción, han dado un vuelco a su vida del que nunca se ha sincerado ante los medios, hasta ahora.

"Del Iñaki persona, más allá del deporte… creo que es la primera", asegura Iñaki Urdangarin en el avance que RTVE Catalunya ha adelantado en redes sobre su entrevista con Jordi Basté, explicando al periodista durante un viaje en coche que esta es la primera entrevista sobre su vida personal que concede, dejando a un lado sus apariciones en televisión durante su carrera en balonmano. "¿La primera?", insiste el entrevistador.

"La primera. Y es contigo, así que tienes que hacerlo bien", advierte el exduque de Palma, que promete una entrevista íntima y sincera que servirá de baza a RTVE para continuar su apuesta por La 2 Cat y cuyo estreno aún está por anunciar. 'Pla seqüència' llegará "próximamente" tal y como ha adelantado la cadena en catalán en el primer y único teaser del nuevo programa y la entrevista.