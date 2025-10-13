Así ha comenzado a emitir La 2 Cat, la nueva cadena catalana de TVE con toda una declaración de intenciones

La2Cat ha dado el pistoletazo de salida a sus emisiones este lunes 13 de octubre con una maestra de ceremonias de alto nivel. Gemma Nierga ha sido la encargada de inaugurar el nuevo canal de RTVE en Cataluña con una programación propia que impulsa el catalán. Lo ha hecho a primera hora de la mañana de la mano de su popular magacín 'Cafè d'idees', que afronta su sexta temporada.

"Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a La 2 Catalunya. Hoy es un día muy especial para esta casa porque nace un nuevo canal de televisión", ha comenzado anunciando la antigua presentadora de '59 segundos' desde su asentado espacio, que postula como uno de los grandes pilares de la oferta del recién estrenado canal.

Gemma Nierga inaugura La2Cat con un claro mensaje sobre RTVE: "Queremos ser una nueva referencia para los ciudadanos"

Así, Gemma Nierga ha celebrado ante la audiencia el nacimiento de un nuevo canal que apuesta por los contenidos en catalán. "La2Cat empieza a caminar con el lema 'La que parla com tu', porque queremos hablar tu lenguaje y acercar nuestra televisión a nuevos públicos con la voluntad de ser una nueva referencia para los ciudadanos", ha asegurado la presentadora.

🧡 Donem la benvinguda al dilluns amb la nova programació de #La2Cat!



Com sempre, arranquem amb @GemmaNierga

i el seu #Cafèdidees.



📺 La 2Cat comença a caminar amb el lema: #LaQueParlaComTu pic.twitter.com/njNjse0AS1 — RTVE Catalunya (@RTVECatalunya) October 13, 2025

"Nos comprometemos a hacerlo con toda la honestidad y todo el rigor para mantenerles informados, para entretenerles, para hacerles pensar y para que tengan ganas, cada día, de preguntarse '¿qué harán ahora en La2Cat?", ha continuado explicando la periodista dirigiéndose a todos catalanoparlantes, que verán la lengua cooficial representada en el 70% de la oferta de la cadena.

Tras celebrar por todo lo alto el inicio de emisiones de La2Cat, Gemma Nierga ha aprovechado para adelantar a la audiencia parte de las novedades que acogerá la cadena. "Este nuevo canal refuerza el compromiso de RTVE con la diversidad lingüística. Su oferta va a incluir programas en directo, unos ya consolidados, otros con caras conocidas y eventos deportivos", ha anunciado.

Los nuevos formatos de La2Cat, el canal de RTVE con un 70% de su oferta en catalán

Desde el espacio que tomará su relevo, 'El segon cafè' a las 10:35 horas, conducido por Cristina Villanueva, en el que se abordarán temas de actualidad e historias humanas y cercanas, hasta 'L'Atalveu al pati' a las 13:00 , la tertulia política presentada por Marco Chiazza que cerrará el bloque de las mañanas. También destacan 'La'Altaveu' (16:35 horas) con Danae Boronat y 'Cuina brutal' (19:50 horas) conducido por el Chef Bosquet.

El prime time correrá a cargo de espacios como 'L'any que vas néixer' de Xavier Bundó, espacio en el que el presentador repasa la infancia de figuras conocidas a nivel nacional. A su vez, Laura Fa y Lorena Vázquez se incorporarán con 'Mamarazzis Pop&Cor' ofreciendo su desenfadada visión sobre el mundo del corazón. 'Pla seqüencia' con Jordi Basté y 'Una tarda amb' con Candela Peña y Bob Pop también conforman el cartel de novedades, complementado con las emisiones en castellano de 'Saber y ganar' y 'Aquí la tierra'.