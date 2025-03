Adiós a Gemma Nierga en TVE: Anuncia en directo y sin previo aviso la cancelación de '59 segundos'

'59 segundos' se ha despedido de forma inesperada de La 2 este miércoles 26 de marzo. El pasado mes de septiembre, TVE recuperaba el mítico espacio que triunfó en la cadena pública hace más de una década. Lo hacía de la mano de Gemma Nierga. Sin embargo, el programa no contó con el respaldo de la audiencia.

En su regreso, '59 segundos' se emitió en el prime time del jueves de La 1, cosechando unos datos muy flojos, entre el 5% y el 7%. En esa franja duró de septiembre a diciembre. Debido a esas bajas audiencias, en enero fue trasladado a la noche de los viernes, donde marcó un insostenible 4,7% de share debido, en parte, a no contar con David Broncano como telonero, como sí lo había hecho en su anterior día de emisión.

Esto provocó que TVE decidiera trasladar el programa de Gemma Nierga a La 2 en la noche del miércoles. Allí se ha movido en torno al 3% de cuota de pantalla, pese a haber introducido cambios para intentar mejorar la audiencia, como la incorporación de rostros muy conocidos, como es el caso de Carlota Corredera. Finalmente, el ente público ha tirado la toalla y este miércoles, 26 de marzo, la periodista catalana se despedía inesperadamente de la audiencia.

Gemma Nierga anuncia el fin de '59 segundos'

"Me he guardado los últimos '59 segundos' para decir adiós porque todo lo que empieza tiene que acabar. Este de hoy es el último '59 segundos'", comenzaba diciendo la presentadora en directo. "Los programas son fugaces, son transitorios, pero yo confío en que este pueda haber dejado alguna huella en su memoria. Espero que a lo largo de estos meses les hayamos hecho pensar, reflexionar sobre todos los temas que hemos debatido, escuchando tantas voces distintas. Siempre hemos velado para que no faltara ninguna voz", añadía Gemma Nierga.

"Todo pasa, todo queda y ahora lo nuestro es pasar. Gracias por la compañía y hasta pronto. ¡Buenas noches!", concluía la presentadora, despidiéndose de forma definitiva de '59 segundos'. Una despedida que ha tenido lugar después de 23 emisiones en las que se han debatido sobre todo tipo de temas de actualidad. Este no es el único programa que triunfó en el pasado y que, sin embargo, ahora no ha calado en la audiencia. También pasó recientemente con 'Caiga Quien Caiga', que Telecinco recuperó de la mano de Santi Millán y apenas duró 7 entregas en parrilla.