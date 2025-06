Gonzalo Miró no oculta su "perplejidad" con el caso de Ayuso y Juan del Val se atreve a entrar a cuestionarlo

Un domingo más, Nuria Roca ha analizado la actualidad política y social con sus colaboradores y uno de los temas de debate ha sido la decisión de la jueza de solicitar a la UCO que investigue el caso de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y ello ha llevado a que Gonzalo Miró lanzara una pregunta que muchos se hacen pese a que colaboradores como Juan del Val y Ana Isabel Martín trataran de desmontárselo.

"Respecto a la parte judicial no me atrevo a entrar, no sé si esto tendrá algún tipo de condena o no. Me da la sensación de que sí, pero no lo sé", empezaba diciendo Gonzalo Miró sobre este caso que afecta de lleno al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Tras ello, Gonzalo Miró era muy claro al dejar claro lo poco que se habla del caso de Isabel Díaz Ayuso con respecto a Pedro Sánchez. "Me deja muy perplejo la tranquilidad con la que en este país hemos asumido que la Comunidad de Madrid financia a Quirón y que la pareja de la presidenta que financia Quirón cobra de Quirón y no pasa nada y se le da una normalidad como si fuera el día a día", aseveraba.

"Bueno yo entiendo que si esto es delictivo habrá que llevar al fondo de la cuestión", comentaba Nuria Roca mientras Juan del Val defendía que eran dos cosas distintas. "Es que lo más grave no es si este tipo ha defraudado a Hacienda, en mi opinión. Es que imaginemos que el Estado financia a Air Europa", trataba de decir Gonzalo mientras Juan del Val le llamaba la atención. "Cuidado el ejemplo que pones porque....", le soltaba.

"Claro es que con lo que hay que acabar es con todos los casos de corrupción vengan de donde vengan", insistía Nuria Roca. "Pero imaginemos de verdad a Begoña cobrando directamente de Air Europa", incidía Gonzalo Miró en su argumento. "¿Pero me estás diciendo que las parejas de los presidentes no pueden dedicarse a los negocios porque me estás describiendo entonces lo de Begoña Gómez?", le replicaba Ana Isabel Martín.

Gonzalo Miró se atreve a cuestionar la normalidad que se le da al caso de Isabel Díaz Ayuso

A lo que Gonzalo Miró le respondía que "a los negocios sí". "Es que Alberto González Amador lleva dos décadas dedicado a eso y conoció precisamente a Isabel Díaz Ayuso porque trabaja ahí", le soltaba Ana Isabel Martín tratando de desmontarle su teoría. "Pero no se compró un ático ni el de encima hace dos décadas ni facturaba dos millones", le espetaba Tania Sánchez. "Pero juntamos unas cosas y otras porque el ministerio de Sanidad también contrata a Quirón", añadía Ana Isabel.

"También es escandaloso que el marido de la ex presidenta de Adif pegara un pelotazo en terrenos de Adif de 22 millones de euros en el año 2016 en Santiago de Compostela", apostillaba la periodista. "Pero a, ¿qué no se normaliza? ¿Por qué se normaliza una cosa y no otra?", insistía Gonzalo Miró mientras Nuria Roca pedía dejar a un lado el y tú más.

"Lamentablemente también se normaliza poco ehhh", replicaba Juan del Val. "Yo estoy viendo demasiada normalización en esto y no solo en esto. Porque a mí me extraña que la presidenta de la Comunidad de Madrid se rodee solo de comisionistas todo el rato como era el hermano. Pero es que si en el caso de Pablo Iglesias resulta que su pareja se beneficia de una comunidad que preside, resulta que su hermano se beneficia de una comunidad que preside, resulta que su padre, que su ex novio y su madre también de alguna manera directa o indirecta se han beneficiado, pues no estaríamos hablando de que tendría que dejar de presidir la comunidad estaríamos hablando de si Pablo Iglesias va a Alcalá Meco o a Soto del Real y aquí resulta que no pasa nada. Es algo asombroso", sentenciaba Gonzalo Miró.

Juan del Val cuestiona a Miró y sus argumentos

Después era Juan del Val el que le contestaba. "A tu planteamiento, y muy lejos de defender a este señor al que no conozco ni sé lo que ha hecho, pero en tu planteamiento se deduce que los contratos que firma la comunidad de Madrid con Quirón se hacen para que la pareja de Díaz Ayuso gane dinero, o sea tendrá sus contratos con Quirón y luego está lo que pasa con este ciudadano", le desmontaba el marido de Nuria Roca.

"Pero Juan si ambos cada año se van beneficiando más, o sea si Quirón aumenta su facturación con la Comunidad de Madrid y el novio de Ayuso aumenta su facturación con Quirón pues...", le volvía a decir Gonzalo. "Pero es simplificar mucho porque a lo mejor Quirón y su vínculo con la comunidad no tiene relación directa con la pareja de Ayuso", aseveraba del Val. "Lo que sí que sé es que cuando tú te compras una empresa que no vale lo que vale y luego alguien te da algo es un indicio evidentemente y no tiene buena pinta, pero lo de los contratos con Quirón es otra cosa", añadía el escritor.