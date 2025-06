A Gonzalo Miró no le queda otra que tomar esta decisión ante la polémica de Felipe González: "Es muy doloroso"

Era muy esperada la reacción que tendría Gonzalo Miró a las últimas declaraciones de Felipe González asegurando que votará en blanco en las próximas elecciones tras pedir a Pedro Sánchez que se vaya. Y es que hay que recordar que el colaborador es el ahijado del ex presidente socialista y tiene una relación muy íntima con él.

Por ello, en 'Más vale tarde' no han dudado en darle la palabra para conocer cuál era su visión sobre estas controvertidas palabras del ex presidente del Gobierno después de que rostros como Jesús Cintora se hayan pronunciado alto y claro.

Más información Jesús Cintora sentencia en solo cinco palabras a Felipe González tras anunciar que no votará al PSOE

"A ver, me vais a entender lo que voy a decir", empezaba diciendo Gonzalo Miró. "Sí, Gonzalo tiene una relación estrecha con Felipe González y por lo tanto su opinión...", le cortaba Cristina Pardo para poner en contexto a la audiencia. "Bueno es algo más que una relación estrecha", le matizaba el colaborador.

"A mí hacer un comentario sobre el lugar en el que se encuentra hoy Felipe me resulta demasiado doloroso como para alardear de ello y hacer un comentario en público. Yo por el cariño y aprecio que le tengo no me queda otra que respetar su opinión", recalcaba entonces Gonzalo Miró.

Gonzalo Miró y Cristina Pardo confrontan por su opinión de Felipe González

Tras ello, Cristina Pardo trataba de apostillar que "seguro que la respetarías aunque no le tuvieses cariño porque las opiniones son respetables en líneas generales". "No todas son respetables y no es el caso. Cristina si fuera otra persona que no fuera Felipe a lo mejor si estaría dispuesto a discrepar en público", le contestaba él.

"Pero discrepar no es lo mismo que respetar por eso digo que aunque discreparas con Felipe González y no tuvieras afecto podrías discrepar y respetar la opinión de todo el mundo", insistía Cristina Pardo. "Bueno como tu quieras", reaccionaba Gonzalo Miró entre risas. "Quieres ser más amigo y menos tertuliano", añadía por su lado Iñaki López.