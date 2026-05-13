Gonzalo Miró sale de 'Directo al grano' en RTVE y se convierte en colaborador de 'Mañaneros' con Javier Ruiz este miércoles

Gonzalo Miró, copresentador de 'Directo al grano', ha saltado a la mañana de La 1 de RTVE este miércoles 13 de mayo en calidad de colaborador de la mesa de actualidad de 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz. Un movimiento, eso sí, de carácter excepcional.

El comunicador ha salido del magacín vespertino que conduce en tándem con Marta Flich de lunes a viernes para compartir silla por un día con Chema Garrido, Marta Nebot, Laura Arroyo, Mariano Alonso y Javier Gállego, que han sido los tertulianos que han acompañado a Ruiz en la jornada de hoy.

"¿Qué hace aquí Gonzalo Miró?", se ha preguntado en tono jocoso Javier Ruiz al saludar a los compañeros. "Pasaba por aquí, he visto la puerta abierta y una silla vacía", ha bromeado por su parte el hijo de Pilar Miró, en el que ha sido su debut como colaborador de 'Mañaneros 360'.

Lo cierto es que se ha tratado de una invitación puntual como acreditado comentarista deportivo para analizar, junto al resto de contertulios, la sonada y polémica rueda de prensa que protagonizó este martes Florentino Pérez; tildada de "esperpéntica" por varios medios y columnistas.

Unas valoraciones que ha suscrito el propio Gonzalo Miró, que la ha calificado como un "disparate" ante los micros de TVE: "Fue una mezcla entre 'Torrente' y Berlanga" y "es la caída de un emperador". El presentador de 'Directo al grano' ha concluido que la imagen de Florentino ha caído para quienes lo tenían en un pedestal hasta ayer.