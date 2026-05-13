Javier Ruiz señala en TVE algo que es 'vox populi' de Florentino Pérez y se atreve a confirmar lo que muchos creen

Javier Ruiz ha abordado en 'Mañaneros 360' la errática rueda de prensa de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que está dando mucho que hablar en las últimas horas. "Hoy la conversación en España gira en torno a esto", ha introducido el presentador de La 1 de RTVE.

El programa ha tildado al empresario como un "desatado" y "desaforado" por su "insólita comparecencia", que se produjo casi once años después de la última intervención que ofició con los medios de comunicación; en la que empleó un "lenguaje impropio" y en la que lanzó un "mensaje dubitativo y repetitivo".

"Lo que vimos fue un dislate en poco más de una hora, una impunidad absoluta, señalamientos y desprecios de este calibre", ha señalado Javier Ruiz al repasar los ataques y "amenazas" de Florentino contra la prensa crítica del Real Madrid y sus salidas de tono, que han sido tachadas de "machistas" en 'Mañaneros 360'. Por ejemplo, cuando llamó "niña" a una periodista deportiva de FOX o cuando se refirió a una profesional del ABC como "una mujer que no sé si sabe de fútbol o no".

El periodista ha querido dedicar un destacado tramo de su programa en RTVE para leer "lo que ha dicho y lo que hemos visto" en esa rueda de prensa que ha sido calificada como "esperpéntica" por varios medios y columnistas. "Es un debate de poder y de qué valores lo inspiran y de cómo opera el poder en España", ha puntualizado Ruiz.

"Lo que hemos visto es cómo se ha ejercido y defendido el poder siempre. La única diferencia ahora es que lo hemos visto", ha reflexionado el comunicador, que ha considerado que "se ha levantado cierta cortina" que, ahora, ha dejado al descubierto una cara desconocida del controvertido magnate.

Así, Javier Ruiz ha destacado que todo ha ido bien cuando la prensa ha sido "sometida, lisonjeadora, halagadora" pero que "el día que se desvía ha sido reprendida, señalada y aniquilada" por Florentino Pérez. "Esto retrata el poder en España, qué métodos se utilizan y qué tono se gasta", ha denunciado el periodista desde su escaparate en TVE.

Javier Ruiz: "Es vox populi que Florentino colecciona más cabezas de periodistas en su despacho que ningún político"

"¿Qué tenemos hoy? ¿Este es el poder que ha habido siempre y la diferencia respecto a ayer es que nunca lo habíamos visto?", se ha preguntado insistentemente Javier antes de entrevistar a Alfredo Relaño, exdirector de 'AS', veterano periodista y uno de los primeros señalados por Florentino: "Intentó muchas veces que me despidieran".

"Es vox populi que Florentino colecciona más cabezas de periodistas en su despacho que ningún político", ha subrayado Javier Ruiz. "Lo que vimos ayer es lo que ha habido siempre con la diferencia de que ayer lo vimos", ha vuelto a incidir antes de concluir el análisis con una frase irónica y atronadora: "Hoy la pregunta es: ¿qué nos están echando en el agua en Madrid para que los tonos sean estos?".