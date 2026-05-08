La viróloga Margarita del Val deja un aviso atronador sobre el hantavirus ante la pregunta de Javier Ruiz en TVE

La viróloga Margarita del Val, una voz autorizada que alcanzó gran popularidad mediática durante la pandemia del coronavirus, ha intervenido en directo en 'Mañaneros 360' con Javier Ruiz en plena preocupación por la crisis sanitaria del hantavirus.



De entrada, el presentador de las mañanas de La 1 de RTVE le ha preguntado por el nivel de preocupación en el que debiéramos estar. "Es un brote muy contenido y podemos controlarlo. Estamos en una situación muy buena para lanzar unas medidas muy tempranas y muy estrictas por la gravedad que tiene. Pero las papeletas para poderlo controlar son muy altas", ha aseverado la experta.

"¿Tenemos capacidad para controlarlo y que no se extienda?", ha reiterado Javier Ruiz, siendo esta una de las cuestiones más recurrentes entre la ciudadanía. En ese sentido, Margarita del Val ha subrayado que "tenemos mucha más experiencia" y una más sofisticada coordinación por el aprendizaje que nos dejó el coronavirus en 2020.

Margarita del Val: "Este virus es tan grave que la señal de alarma nos la ha dado con tiempo para poderlo controlar"

"Es un virus bastante más grave que el coronavirus pero precisamente por eso da más la alerta. El covid se transmitía de una manera más silenciosa, a través incluso de personas sin síntomas, y eso hizo que entrara hasta la cocina muy pronto. En cambio, este virus es tan grave que la señal de alarma nos la ha dado con tiempo para poderlo controlar", ha señalado la inmunóloga en RTVE.

Al hilo, Margarita del Val ha puesto el acento en la conveniencia de tomar "medidas estrictas": "Tenemos que proteger a los contactos para evitar una desgracia y, dada la gravedad del virus, merecen la pena esas medidas estrictas porque nos evitarán medidas más disruptivas en el futuro", ha advertido.

Ante los cabos sueltos, es decir, esos pasajeros de Reino Unido, Francia, Dinamarca, Estados Unidos, Chile o Singapur que pudieron estar en contacto con contagiados y que se encontrarían fuera de control, Javier Ruiz ha sido directo: "¿Se puede dar por controlada la situación con esos cabos sueltos?". "Se tiene que seguir controlando, todavía no está controlada", ha afirmado la científica del CSIC.

"El riesgo es superior en esos países porque han tenido más contacto. En España el riesgo es el más bajo de toda la situación que existe. Y en cuanto al diagnóstico, hay que tener en cuenta que en este virus el intervalo en el que la PCR da positivo es relativamente corto, es decir, un diagnóstico negativo no excluye todo y, por lo tanto, hay que mantener la precaución", ha explicado.

Por último, antes de concluir su intervención y despedir la conexión con Javier Ruiz, Margarita del Val ha dejado un mensaje científico resumido en una única palabra: "Tranquilidad". Un término muy necesario de una voz experta en un momento de miedo y ruido entre la población, acrecentado por las desinformaciones.