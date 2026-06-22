Telecinco mueve ficha y va a por la noche del domingo con su nueva ficción, para emular el fenómeno de 'Barrio Esperanza' y 'Anatomía de un instante'

Tras finalizar sus realitys de éxito ('Supervivientes' y 'La isla de las tentaciones'), Telecinco ha decidido apostar fuerte por la ficción este verano para su prime time. Y después de sustituir el reality de aventuras por la serie 'Ella, maldita alma' en la noche de los jueves, ahora hará lo propio con 'Romi' en el prime time de los domingos.

Después de haber emitido este domingo el especial 'El precio justo: la casa por la ventana' y anotar un 9,1% y 883.000 espectadores, ahora Telecinco ha decidido sorprender y apostar por la última noche de la semana para lanzar en abierto otra de sus ficciones.

Hablamos de 'Romi', una serie procedimental que ya estrenó Prime Video en septiembre de 2025. Ahora, nueve meses después la serie protagonizada por María Cerezuela y Natalia Millán verá la luz en abierto y se enfrentará en la noche del domingo a 'La película de la semana' en La 1, a 'Una nueva vida' en Antena 3, a 'Cuarto milenio' en Cuatro, a 'Anatomía de...' en La Sexta y a 'Me meto en un jardín' en La 2.

Con ello, Telecinco rellenará dos de las noches dedicadas a los realitys con ficción propia en días poco habituales para la ficción en la cadena de Mediaset. Con 'Romi', la cadena busca replicar el éxito de TVE al haber estrenado ficciones en el último día de la semana como hizo con 'Barrio Esperanza' o 'Anatomía de un instante'.

De esta manera, Telecinco completa por ahora su programación nocturna con 'Universo Calleja' en el prime time del lunes, 'First Dates Summer' alargándose hasta el late night en la noche del martes y miércoles a la espera de nuevos estrenos, con 'Ella, maldita alma' en jueves. Y finalmente, 'De Viernes' y 'Hay una cosa que te quiero decir' se mantienen en la noche de los viernes y sábados mientras que 'Romi' ocupará los domingos.

¿Cuántos capítulos tiene y reparto de 'Romi'?

La ficción consta de ocho episodios de aproximadamente 70 minutos de duración. Cada episodio contará con una trama diferente que se solucionará como en cada serie procedimental, pero además la serie tiene una trama troncal que se desarrolla durante toda la temporada: la muerte del padre de Romi.

María Cerezuela ('Maixabel', 'Intimidad') encabeza el reparto de 'Romi' dando vida a una investigadora privada sorda de treinta años con un don innato para resolver misterios. Su agudeza y capacidad para conectar pistas la convierten en una detective excepcional, aunque su carácter impulsivo y su tendencia a saltarse las reglas chocan con su madre, Alaia, interpretada por Natalia Millán ('UPA Next', 'Secretos de Estado'), jefa de la policía de Bilbao.

El reparto de 'Romi' cuenta también con otros actores como Edurne Azkárate ('Irati'), Unax Ugalde ('Oasis', 'Entre tierras'), Elena Irureta ('Patria', 'Ocho apellidos marroquís'), Asier Etxeandía ('Sky Rojo', 'La cena'), Mercedes Sampietro ('Oasis'), Miguel Rellán ('El ministerio del tiempo', 'La que se avecina'), Jon Olivares ('Los pacientes del doctor García'), Joseba Apaloaza ('Aquí no hay quién viva', 'Amar es para siempre'), entre otros.

¿De qué va la ficción?

Romi es una joven detective privada con discapacidad auditiva post locutiva con implante coclear que tiene una gran habilidad para resolver los casos que investiga. Además, posee amplios conocimientos en microgestos. Aunque en ocasiones su talento puede resultar abrumador, es una chica con los problemas propios de una joven de su edad. Trabaja en la agencia Kodea, mano a mano con su nueva compañera en prácticas, Nere, y su tendencia a bordear la legalidad para resolver los casos y conseguir sus fines quita el sueño a su madre, Alaia, inspectora de la Ertzaintza.

Los choques y discrepancias entre madre e hija son constantes, hasta que un caso une sus intereses profesionales y les hace volver a investigar el incidente en el que Bixente, padre de Romi y marido de Alaia, murió hace veinte años en una explosión en la que la joven perdió la audición. Durante las averiguaciones, Romi y Alaia descubrirán aspectos desconocidos de Bixente que les llevarán a plantearse quién era él realmente y si su muerte fue o no accidental, como siempre habían creído.