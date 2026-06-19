El público dicta esta sentencia al estreno de 'Ella, maldita alma' en Telecinco y hay un veredicto que se repite

Telecinco ha estrenado este jueves 'Ella, maldita alma', su nueva apuesta de ficción como sustituta de 'Supervivientes' que tratará de heredar parte de su público y aprovechar el vacío que hay en el resto de cadenas en lo que a series de producción propia se refiere.

'Ella, maldita alma' es la primera oferta de prime time que lanza el canal de Mediaset de cara a este verano anticipado. Una serie protagonizada por Maxi Iglesias y Martiño Rivas que puede evocar a otras del pasado como 'La Señora' o 'Perdóname, Señor' al narrar la historia de un amor imposible entre un cura y la mujer de su primo.

Esta nueva ficción está basada en el relato homónimo del escritor gallego Manuel Rivas, ha sido creada por Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo' y 'Escándalo, relato de una obsesión') y producida por Plano a Plano. Consta de una única temporada cerrada de nueve episodios después de que Telecinco descartara sus planes iniciales de producir dos tandas.

Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova dan vida al trío protagonista. Junto a ellos, el reparto de 'Ella, maldita alma' lo completan Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez, entre otros intérpretes.

Rodada en diversas localizaciones naturales de la costa gaditana, narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.

Al mismo tiempo, esta producción dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un amplio abanico de personajes, de sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una trama de intriga ligada al poder local; y referencias a cuestiones contemporáneas como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.

El veredicto de la audiencia a 'Ella, maldita alma'

Como era de esperar, tras el lanzamiento del episodio piloto de 'Ella, maldita alma' los espectadores han reaccionado al estreno a través de redes sociales con disparidad de opiniones, destacando ante todo el gran reclamo del dúo formado por Maxi Iglesias y Martiño Rivas como protagonistas principales.

"Mira que poner en la misma serie a Maxi Iglesias y a Martiño Rivas… aquí peca hasta el cámara"; "Maxi Iglesias y Martiño Rivas, nada más que añadir" o "es un pecado poner de cura a Maxi Iglesias, iría a misa todos los días" son algunos de los comentarios más repetidos en esa línea en X.

En cuanto a la trama, hay comentarios en todas las direcciones, desde aquellos a los que les ha enganchado con su historia de amor prohibido a otros que le han dedicado calificativos como "repetidísima" o "bodriazo" con un "guion simple, repetitivo y previsible"; sumado a una larga duración del capítulo que ha echado para atrás a un sector de la audiencia.

Por otra parte, ha habido una crítica repetida de varios televidentes por el horario tardío de arranque en Telecinco del primer episodio de 'Ella, maldita alma', empezando casi 20 minutos más tarde de su hora anunciada oficialmente. "Que el estreno de una serie en Telecinco empiece pasadas las 23:18 horas es hasta indignante. ¿De verdad estamos normalizando que la oferta fuerte de la noche (el llamado 'prime time') arranque casi a medianoche? Es alucinante", ha criticado un usuario de X.

Pues ya me he enganchado a #EllaMalditaAlma !! Qué elencazo y qué intriga!! Los #Jueves a rezar o a pecar con los/as de #EllaMalditaAlma !! xD — Nito87bcn (@Nito87bcn) June 18, 2026

Me está gustando mucho #EllaMalditaAlma — Tatiana (@tatianaquiveu) June 18, 2026

La serie es un poco predecible, pero no está mal. Espero que Telecinco trate bien la serie, todavía recuerdo el MALTRATO a 'Mía Es La Venganza' 👀 #EllaMalditaAlma pic.twitter.com/2i0SXLuGQF — Dimitri Gnomilan (@DimitriGnomilan) June 18, 2026

#EllaMalditaAlma

A ver la idea es buena...pero se me está haciendo larga. Y eso que hay dos actores que más guapos no pueden ser, maxi y martiño... pero... — ChicoSalseo (@DeOpinarSeTrata) June 18, 2026

Haciendo zapping he visto algunas escenas de #EllaMalditaAlma y sólo puedo decir que vaya serie más cutre y mal dirigida. Los actores, que son buenos, están que no están. La fotografía da sensación de barata y el audio es malo hasta ser incómodo. ¿Nadie controla la calidad? — Miguel Bustos (@miguelbustosnet) June 18, 2026

Me he encantado el primer capítulo 😍 #EllaMalditaAlma — Sofiane ❥ | سفيان 🪬 (@sofianenj) June 18, 2026

Me esta gustando,el primer capitulo

Espero q tenga buena Audiencia y no nos lA quiten #EllaMalditaAlma — Maiite💙 (@Maiitechu_) June 18, 2026

La trama esta está repetidísima.

No sé a quién le puede sorprender.

Aparte, se hace laaaaaarga #EllaMalditaAlma — ◀ MƖƇӇЄL . Ř ▶ (@Michelhorn) June 18, 2026

Ahora me explico por qué #EllaMalditaAlma estuvo tanto tiempo en el cajón. — Mario Cerdeño (@MarioCS1985) June 18, 2026

Madre mía que bodriazo, que actores más cutres y que guion más simple, repetitivo y previsible #EllaMalditaAlma — Eleven (@PFMFBMBLABMB) June 18, 2026

Mira que poner en la misma serie a Maxi Iglesias y a Martiño Rivas, aquí peca hasta el cámaras 🤔🧐 #EllaMalditaAlma — Valeria 🪽 (@valeriis_93) June 18, 2026

Maxi Iglesias y Martiño Rivas, nada más que añadir😮‍💨. #EllaMalditaAlma — Maria Pavia 🌸 (@paviamaria99) June 18, 2026

#EllaMalditaAlma Es un pecado poner de cura a Maxi Iglesias iría a misa todos los días — ⋆·˚ ༘ *🐱🐈-ʍαɾเα jεรµ́ร- ⁷🐱⋆·˚ ༘ (@Iammariajesuscv) June 18, 2026

El sitio y las vistas de #EllaMalditaAlma ¡¡menudo paraíso!! 💙🔝😍 — Valeria 🪽 (@valeriis_93) June 18, 2026

#EllaMalditaAlma Qué miradas están empezando a echarse sin darse cuenta

🥰🥰🥰

Qué me está gustando éste nuevo pájaro espino pic.twitter.com/fJOrsCCBtg — mamen mp (@mamenmper) June 18, 2026

Que el estreno de una serie, #EllaMalditaAlma en Telecinco, empiece pasadas las 23.18 h es hasta indignante



¿De verdad estamos normalizando que la oferta fuerte de la noche (el llamado 'prime time') arranque casi a medianoche? Es alucinante. — M 📺 (@casasola_89) June 18, 2026

Ya se está retrasando #EllaMalditaAlma ... Si es qué de verdad ... @telecincoes cumplid horario!! — Nito87bcn (@Nito87bcn) June 18, 2026