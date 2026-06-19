El público dicta esta sentencia al estreno de 'Ella, maldita alma' en Telecinco y hay un veredicto que se repite

Telecinco ha estrenado este jueves 'Ella, maldita alma', su nueva apuesta de ficción como sustituta de 'Supervivientes' que tratará de heredar parte de su público y aprovechar el vacío que hay en el resto de cadenas en lo que a series de producción propia se refiere.
'Ella, maldita alma' es la primera oferta de prime time que lanza el canal de Mediaset de cara a este verano anticipado. Una serie protagonizada por Maxi Iglesias y Martiño Rivas que puede evocar a otras del pasado como 'La Señora' o 'Perdóname, Señor' al narrar la historia de un amor imposible entre un cura y la mujer de su primo.
Esta nueva ficción está basada en el relato homónimo del escritor gallego Manuel Rivas, ha sido creada por Aurora Guerra ('El secreto de Puente Viejo' y 'Escándalo, relato de una obsesión') y producida por Plano a Plano. Consta de una única temporada cerrada de nueve episodios después de que Telecinco descartara sus planes iniciales de producir dos tandas.
Maxi Iglesias, Martiño Rivas y Karina Kolokolchykova dan vida al trío protagonista. Junto a ellos, el reparto de 'Ella, maldita alma' lo completan Carmen Daza, Nacho Fresneda, Ana Ruiz, María de Nati, Susana Córdoba, Antonio Gil, Paco Marín, Juanpe Avomo y Paco Márquez, entre otros intérpretes.
Rodada en diversas localizaciones naturales de la costa gaditana, narra la historia de amor imposible entre dos personas que luchan con todas sus fuerzas por negarse a sucumbir ante unos sentimientos que les arrollan: Fermín (Maxi Iglesias), un carismático sacerdote; y Ana (Karina Kolokolchykova) la mujer de su primo Isaac (Martiño Rivas), casi su hermano, cuya familia le acogió desde la infancia y que es, sin saberlo, el tercer vértice de este complejo triángulo amoroso.
Al mismo tiempo, esta producción dibuja un retrato de la sociedad a través de la vida cotidiana de un amplio abanico de personajes, de sus relaciones, motivaciones e inquietudes; las peculiaridades de La Isleta, la localidad imaginaria en la que se desarrolla; una trama de intriga ligada al poder local; y referencias a cuestiones contemporáneas como la guerra de Ucrania o la multiculturalidad.
El veredicto de la audiencia a 'Ella, maldita alma'
Como era de esperar, tras el lanzamiento del episodio piloto de 'Ella, maldita alma' los espectadores han reaccionado al estreno a través de redes sociales con disparidad de opiniones, destacando ante todo el gran reclamo del dúo formado por Maxi Iglesias y Martiño Rivas como protagonistas principales.
"Mira que poner en la misma serie a Maxi Iglesias y a Martiño Rivas… aquí peca hasta el cámara"; "Maxi Iglesias y Martiño Rivas, nada más que añadir" o "es un pecado poner de cura a Maxi Iglesias, iría a misa todos los días" son algunos de los comentarios más repetidos en esa línea en X.
En cuanto a la trama, hay comentarios en todas las direcciones, desde aquellos a los que les ha enganchado con su historia de amor prohibido a otros que le han dedicado calificativos como "repetidísima" o "bodriazo" con un "guion simple, repetitivo y previsible"; sumado a una larga duración del capítulo que ha echado para atrás a un sector de la audiencia.
Por otra parte, ha habido una crítica repetida de varios televidentes por el horario tardío de arranque en Telecinco del primer episodio de 'Ella, maldita alma', empezando casi 20 minutos más tarde de su hora anunciada oficialmente. "Que el estreno de una serie en Telecinco empiece pasadas las 23:18 horas es hasta indignante. ¿De verdad estamos normalizando que la oferta fuerte de la noche (el llamado 'prime time') arranque casi a medianoche? Es alucinante", ha criticado un usuario de X.
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