Bertín Osborne participará con un cameo en la serie de ficción sobre Rocío Jurado en La 1 de RTVE

El pasado 1 de junio se cumplieron 20 años del fallecimiento de Rocío Jurado. Por tal motivo TVE ha comenzado a rodar una serie biopic sobre su vida y su trayectoria profesional de la que poco a poco se van conociendo más detalles, como que Bertín Osborne hará un cameo en la ficción, tal y como ha anunciado el programa 'Fiesta' de Telecinco.

El pueblo de Chipiona (Cádiz) ya está acogiendo el rodaje del biopic. Allí se han grabado escenas tan míticas de la vida de 'La más grande' como su boda con Pedro Carrasco o la última vez que visitó el santuario de la Virgen de Regla, cuando estaba ya muy enferma. La productora de la serie intentó mantener en secreto la identidad de sus protagonistas, pero al final han salido a la luz.

La actriz novel Carmen Raigón dará vida a la Rocío Jurado más joven, mientras que Susana Córdoba se meterá en la piel de la artista en su etapa adulta. Además, el actor gallego Martiño Rivas ('El Internado') interpretará al boxeador Pedro Carrasco, su primer marido y padre de su hija Rocío Carrasco, cuya infancia también abordará la serie, que constará de cuatro capítulos, así como la llegada de Gloria Camila y José Fernando a la vida de Rocío Jurado y Ortega Cano.

Bertín Osborne podría hacer un cameo en la biopic sobre Rocío Jurado

Este fin de semana, Diego Reinares ha aportado en exclusiva en 'Fiesta' nuevos detalles sobre el biopic. Según el colaborador, Bertín Osborne podría protagonizar un cameo en la serie: "Es un proyecto que es muy bonito, está encima de la mesa. Todavía no sé si lo ha aceptado o no, pero si sus problemas de salud se lo permiten Bertín Osborne se interpretará a sí mismo, concretamente hará de presentador de la gala de despedida que protagonizó Rocío cuando ya estaba enferma, una gala en la que, efectivamente, él fue el presentador".

Se trata de la gala 'Rocío Siempre', que se grabó en 2005 cuando la artista regresó de Honduras tras recibir tratamiento contra su cáncer de páncreas. Durante este programa especial, que emitió TVE, Rocío Jurado cantó sus temas más míticos con artistas como Raphael, Mónica Naranjo, Paulina Rubio, David Bisbal, Malú, o el propio Bertín Osborne y supuso su última aparición ante su público.

Además, Reinares también conoce de primera mano información sobe los personajes que aparecerán en la ficción, que se emitirá en RTVE: "He confirmado que van a salir los personajes de Amador Mohedano, Gloria Mohedano, Juan de la Rosa, Rosa Benito… todas las personas importantes de la vida de la cantante. También me confirman que van a tener sus personajes Antonio David Flores, Fidel Albiac y Ortega Cano, que ya se sabía".

"Esa serie va a recorrer la vida desde que era niña hasta que fallece y no va a faltar absolutamente nadie que en algún momento dado formaron parte de su vida. Todos van a estar representados", añade Diego Reinares. "Sé que a algunos artistas, además de Bertín Osborne, también les han ofrecido salir en la serie haciendo de sí mismos", asegura el periodista. Aunque deja claro que "todas las personas de la familia Jurado están interpretadas por actores. Cómo van a salir parados no lo sé".