Atresmedia confirma el fichaje de Bertín Osborne y su hija como presentadores de su nuevo formato con famosos

Antena 3 ha confirmado este miércoles la puesta en marcha de 'Noche en familia', su nuevo concurso que supondrá el regreso de Bertín Osborne como presentador a la cadena de Atresmedia 24 años después.

Se trata de la adaptación española de 'Parents’ Evening', un nuevo formato de ITV Studios que se ha convertido en el concurso revelación en Reino Unido, donde está triunfando y ha sido ya renovado por una tercera temporada. El programa, además, ha ganado ya el premio al Mejor Studio Based Gameshow Format de los C21 Format Awards en MIPCOM 2025.

Humor, cultura general, intuición y familia se unen en este nuevo game show para el prime time de Antena 3 que contarán con Bertín Osborne y su hija Eugenia como presentadores de este nuevo formato que estará producido por ITV Studios Iberia ('La Voz').

'Noche en familia' es un nuevo gran concurso familiar en el que celebrities de todos los ámbitos, junto a sus madres o padres, son los grandes protagonistas. En 'Noche en familia' no importa lo que los concursantes sepan de cultura general… lo importante es lo que sus padres y madres creen que ellos saben. La intuición es clave en este concurso en el que los progenitores de los celebrities se pondrán a prueba, demostrando lo que creen que sus hijos saben de las preguntas que se formulen a lo largo de la noche.

Los primeros famosos que participarán en 'Noche en familia' según ha avanzado Poco Pasa TV serán la cantante Melody y su padre Lorenzo Ruiz, a quién ya pudimos ver en 'Levántate All Stars', el presentador Pepe Navarro y su hijo Marlo así como el presentador Arturo Valls y su padre.

EXCLUSIVA | Las primeras parejas de famosos de #NocheEnFamilia, el programa con el que Bertín Osborne regresa como presentador a Antena 3 tras más de dos décadas, junto a su hija Eugenia.



💃🏻 Melody y su padre, Lorenzo

🎭 Pepe Navarro y su hijo, Marlo

🎙️ Arturo Valls y su padre pic.twitter.com/9M0nFXVlUN — Poco Pasa TV (@Pocopasatv) May 11, 2026

'Noche en familia' se suma así a la larga lista de formatos internacionales con los que cuenta Atresmedia junto a 'Una fiesta de muerte', 'El 1%', 'El círculo de los famosos', 'Juego de pelotas', 'Atrapa un millón', 'La caja amarilla', entre muchos otros.

Así funciona 'Noche en familia'

En 'Noche en familia', los concursantes son famosos junto a sus padres o hijos, con los que hacen equipo. Juegan los hijos, pero para ganar deben cumplir las expectativas de sus padres. Primero, los padres apuestan cuántas respuestas acertarán sus hijos. Luego, los hijos juegan… y deben cumplir con las apuestas de sus progenitores. El concurso pone a prueba así esta intuición y muestra divertidísimas diferencias generacionales.

A través de seis rondas, las diferentes parejas de familiares se enfrentarán en esta competición en la que finalmente solo resultará una vencedora, que tendrá la opción de doblar su premio en el gran juego final.

Bertín Osborne amplía su colaboración con Antena 3

Con 'Noche en familia', Bertín Osborne sigue ampliando su relación con Antena 3 tras haber participado en la pasada edición de 'Tu cara me suena' y de haber sido uno de los famosos participantes del primer programa de 'Una fiesta de muerte'.

Hay que retrotraerse al año 2002 para encontrar el último trabajo de Bertín Osborne como presentador en Antena 3 con programas como 'Verano noche', 'La mujer 10' y 'Trato hecho' después de haber sido una de las estrellas de la cadena a finales de los 90 con formatos como 'Esos locos bajitos', 'Menudas estrellas' y 'Lluvia de estrellas'.