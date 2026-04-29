Atresmedia anuncia a las 12 celebrities del nuevo formato de competición de Antena 3, con un presentador fetiche en la casa

Antena 3 ha presentado este miércoles el casting de celebrities de 'La Caja Amarilla', la adaptación española del formato internacional 'The Box' que entra a formar parte de la familia de ofertas de entretenimiento de Atresmedia en su apuesta por estar a la vanguardia y que, tal y como se ha avanzado, ha arrancado ya sus grabaciones.

Juls Janeiro, hija de Jesulín y María José Campanario; la influencer Marta Pombo; el actor Adrián Lastra; la vedette Norma Duval; el empresario Colate Vallejo-Nágera; la colaboradora Tamara Gorro; la cantante Ana Guerra; el periodista y tertuliano deportivo Edu Aguirre; el diseñador Eduardo Navarrete; la nadadora Gemma Mengual; el cantante Ricky Merino y el cómico Miguel Lago son los doce concursantes de este nuevo reality de competición para el prime time de la cadena principal del grupo audiovisual.

Además de revelar el potente elenco de participantes que han dicho 'sí' a 'La Caja Amarilla', la compañía también ha confirmado quién será el presentador. Manel Fuentes, rostro fetiche en Antena 3 al frente de ofertas como 'Tu cara me suena' o 'Atrapa un millón', ha sido el elegido para conducir esta nueva producción de Atresmedia que llevará a cabo en colaboración con la factoría Fremantle España ('Got Talent', 'Mask Singer').

Así es 'La Caja Amarilla'

Los citados concursantes, entre los que destacará el debut televisivo de Juls Janeiro, deberán enfrentarse a todo tipo de desafíos sin conocer ningún tipo de información previa sobre ellos. En cada entrega del programa, al abrirse las puertas, se encontrarán en medio de un reto completamente inesperado que deben entender y resolver sin instrucciones, pistas o contexto. Y todos convivirán en una base fija donde se forjarán alianzas y rivalidades.

Cada episodio presentará dos pruebas -una individual y otra grupal- y un duelo final. El perdedor de dicho duelo final será expulsado de la competición. En el último programa, los cuatro finalistas encararán los últimos desafíos y solo uno podrá alzarse con el gran premio final de 50.000 euros.

'The Box', un éxito internacional que llega a España con Atresmedia

'The Box', 'La Caja Amarilla' en su adaptación en España de la mano de Antena 3, se ha convertido en pocos meses en un gran éxito y en una auténtica revelación televisiva en todo el mundo. De hecho, es el formato de 2025 que cuenta con más adaptaciones internacionales.

Se estrenó con grandes números de audiencia en enero de 2025 en Noruega (TV2), convirtiéndose en el estreno más visto del canal y siendo renovado por una segunda temporada. Un éxito que se ha replicado en otros países como Dinamarca (TV2), donde el programa también ha triunfado, cerrando su primera temporada con máximo de audiencia y contando con una segunda tanda ya en marcha; y en Finlandia (Nelonen), donde igualmente ha sido un fenómeno.

Además, están ya en liza nuevas adaptaciones en Reino Unido (ITV1), Países Bajos (RTL4), Francia (TF1), Bélgica (VTM) y Suecia (TV4). Lo que hace que en muy poco tiempo 'The Box' se haya consolidado como uno de los grandes éxitos globales del último año.



