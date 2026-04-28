Sandra Barneda, ante las ediciones más débiles de 'Supervivientes' y 'La Isla de las Tentaciones': "La competencia cada vez es más difícil"

'La Isla de las Tentaciones 10' atraviesa su momento más flojo en audiencias, pero retiene el liderazgo. El reality presentado por Sandra Barneda firmó en su última gala un 13% de cuota y cayó por primera vez por debajo de la barrera del millón de espectadores (967.000) en su tramo principal de los lunes, marcando mínimo de temporada.

Charlamos con su presentadora, que hace balance de los datos de esta décima edición en Telecinco. "Yo estaba con bastante susto, pero la verdad es que está fenomenal… es un programa muy largo, con muchísima publicidad, y aguanta liderando de sobra", nos reconoce la presentadora, que admite cierto vértigo por la cercanía entre ediciones, aunque defiende que el formato "está en plena forma".

En paralelo, 'Supervivientes 2026' atraviesa también su edición más débil en audiencias, pero Sandra Barneda resta importancia a los datos y reivindica la fortaleza del formato: "Creo que seguimos liderando todas las noches y eso es lo importante… es el reality de los realitys". La presentadora nos destaca además el momento clave en el que se encuentran los concursantes: "Ahora empieza el concurso de verdad, cuando la mente ya les falla y están más irascibles", nos explica sobre una edición marcada por la exigencia física.

Uno de los momentos más comentados de la semana lo protagonizó Nagore Robles tras una polémica decisión en directo que la propia Sandra Barneda no dudó en cuestionar: "Le has dicho a Gerard que no le elegías porque había comido una boloñesa, cuando Alba también ha comido. Supongo que lo tenías más que pensado", le lanzó en plena gala, evidenciando la contradicción. Fuera de cámaras, la presentadora se ha mostrado mucho más escueta al valorar el paso de Nagore Robles por el concurso, limitándose a un "bien". En contraste, sí se ha deshecho en elogios hacia María Lamela, la nueva presentadora desde Honduras: "Es fantástica, natural, lo está viviendo y eso se traslada a la pantalla".

La entrevista en exclusiva que ha podido realizarle El Televisero a Sandra Barneda en el marco de la gala "Chef of the Year 2026" de la Tapas Magazine, a continuación.

Sandra Barneda, ¿cómo estás viviendo esta temporada de 'La isla de las tentaciones'?

Bueno, muy bien. Yo creo que ha empezado con muy buen pie. La gente la verdad es que lo está siguiendo. Hoy tenemos gala y bueno, va a ir la cosa pa pa pa.

Cuando se anunció esta temporada mucha gente comentó que quizás la cadena debería haber esperado un poco más entre edición y edición. ¿Qué valoración haces de las audiencias que está tenido el formato?

Pues mira, yo estaba con bastante susto, pero la verdad es que está fenomenal. Es un programa que acaba a las 12:30 de la noche, es largo, que tiene una ocupación publicitaria del 25 al 26%, creo que es el programa que tiene más publicidad de ahora, de toda la televisión y aguanta liderando de sobra.

¿En qué sentido tenías susto?

Sí, porque siempre te da nervio estrenar y con tan poca distancia entre una edición y otra, pero bueno, está en plena forma.

¿Y cómo estás viendo esta edición de 'Supervivientes'?

Pues 'Supervivientes' muy bien. A mí me encanta. Ahora están ya con 55 días, ya empiezan a notar cómo la mente ya les falla, echan de menos a la gente, están más irascibles todavía. Para mí es la segunda fase. La primera es los primeros diez días y ahora empieza ya el concurso de verdad.

¿Cómo viviste el fichaje de Nagore Robles para 'Supervivientes'?

A mí me lo dijeron y creo que era de esperar que en algún momento Nagore concursara en 'Supervivientes'.

¿Cómo estás viendo su paso por el programa?

Bien.

Esta temporada está siendo la menos vista hasta la fecha, ¿qué valoración haces de las audiencias que está teniendo 'Supervivientes 2026'?

Yo valorar audiencias no sé, eso tendrían que hacerlo los expertos, pero vamos, creo que seguimos liderando todas las noches y eso es lo importante. Al final, la competencia cada vez es más difícil y a ver, es un formato que para mí es el reality de los realitys.

¿Te veremos a ti alguna vez en Honduras?

Siempre he dicho que si tuviera que concursar en un reality, creo que lo haría en 'Supervivientes', porque es el que más te reta.

¿Cómo estás viendo a María Lamela como presentadora desde la Palapa?

María es fantástica, me encanta, es natural, lo está viviendo, lo está disfrutando y eso se traslada más allá de la pantalla y es fantástico.