'Supervivientes 2026' expulsa de manera definitiva a la concursante más repudiada por sus compañeros

'Supervivientes 2026' ha celebrado una expulsión definitiva y con carácter irrevocable este domingo 26 de abril durante la octava gala de 'Conexión Honduras' en Telecinco. Una eliminación que se ha debatido entre Marisa Jara e Ingrid Betancor.

Las dos se convirtieron en 'parásitas' el pasado jueves. Marisa, tras aceptar la propuesta de la organización de aspirar a ser concursante oficial; e Ingrid, por ser la concursante expulsada en Palapa en un duelo con Almudena Porras.

A partir de ahí, entraba en juego Zona Parásita, localización minúscula sobre una endeble estructura en el mar. Tanto la ex modelo como la periodista deportiva han convivido en ese lugar durante las últimas 72 horas. Sin embargo, este domingo tocaba clausurar ese poco apetecible enclave.

Así, 'Supervivientes 2026' ha abierto un televoto express en la app de Mediaset Infinity que ha permanecido activo durante gran parte de la emisión. La que obtuviera el menor número de votos abandonaba con billete directo a España.

Y esa persona ha sido Ingrid Betancor, que ha reunido solo un 35,9% de participación frente al 65,1% de su contrincante. Por tanto, Marisa Jara se ha convertido en concursante de pleno derecho de 'Supervivientes 2026' en detrimento de Ingrid, que pone punto final a la experiencia sin más oportunidades.

La joven ha acogido el veredicto de los telespectadores del reality de Telecinco con alivio, pues su cabeza ya estaba fuera desde el jueves y su deseo era reencontrarse lo antes posible con su familia y, en particular, con sus hijos.

Eso sí, antes de conocer el resultado por boca de Sandra Barneda, Ingrid Betancor ha tenido que afrontar un momento incómodo y muy doloroso: ver y escuchar cómo todos sus compañeros de Playa Victoria se posicionaban en su contra y preferían a Marisa para continuar en 'Supervivientes'.