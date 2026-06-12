Jorge Javier hizo llorar a María Lamela en la final de 'Supervivientes' con las palabras que se oyeron en su despedida

Este jueves, 11 de junio, Telecinco ha emitido la gran final de 'Supervivientes 2026', que ha culminado con la victoria de Maica Benedicto frente a Alba Paul. La principal novedad que ha traído consigo esta edición del reality ha sido el debut de María Lamela como presentadora desde Honduras, en sustitución de Laura Madrueño, un reto que ha superado con éxito.

La periodista ha provocado auténticos momentazos en 'Supervivientes 2026', donde ha tratado con cariño a los concursantes, se ha implicado al máximo en las pruebas y se ha emocionado en varias ocasiones. Aunque sin duda, el momento más emotivo, como suele suceder edición tras edición, fue cuando le tocó apagar la palapa durante la gala del pasado martes. Con la voz quebrada por la emoción, María Lamela pronunció un discurso que puso la piel de gallina a todos los seguidores del concurso.

"Han pasado casi 100 días desde que comenzase la lucha del agua contra el fuego, que ha llevado al límite a 22 aventureros. Días de lluvias infinitas, de hambre extrema, de ganas de rendirse. Algunos no pudieron, pero se fueron aprendiendo a valorarlo. Otros se quedaron por el camino y abandonaron entre lágrimas, viendo cómo se escapaba uno de sus grandes sueños y solo cuatro de ellos han logrado llegar hasta aquí. Hasta la batalla final en la que solo puede quedar un ganador, aunque ellos ya han ganado", empezó diciendo la presentadora.

Tras alabar a los cuatro finalistas, José Manuel Soto, Alvar Seguí, Alba Paul y Maica Benedicto, así como el trabajo del "equipo de más de 200 personas" que hace posible 'Supervivientes', se le quebró la voz al pronunciar las siguientes palabras: "Gracias por cuidarme tanto y por ser los mejores. Espero que sea el primero de muchísimos viajes juntos, ha sido un auténtico privilegio teneros. Gracias a los 22 valientes y gracias a todos por seguirnos y darle sentido a todo lo que hacemos aquí. Ahora sí, compañeros, apagamos la palapa. Volvemos a casa".

Las cariñosas palabras de Jorge Javier a María Lamela en la final de 'Supervivientes 2026'

Este jueves, la gran final presentada por Jorge Javier Vázquez se ha celebrado en el plató de Madrid, a donde han llegado los cuatro finalistas en helicóptero. Aunque la primera en llegar ha sido María Lamela, quien se mostraba muy emocionada de volver a España: "Hemos cambiado las aguas verdes de los Cayos Cochinos por este maravilloso cielo azul de la capital, qué ganas tenía de verlo".

"La emoción es máxima y la felicidad también", reconocía la presentadora, ya que se estaba a punto de celebrar una "final espectacular con un despliegue humano y técnico sin precedentes": "Una superficie de más de 3.600 metros cuadrados, más de 40 cámaras, dos controles de realización y 180 profesionales preparados para vivir una final inolvidable e histórica".

Cuando Jorge Javier le preguntó cómo se encontraba, María Lamela confesó que "no me entra más emoción en el cuerpo, estoy en la enésima potencia de la emoción. A punto de llorar pero no lo voy a hacer porque nos queda mucha noche de emociones por delante". Además, reconoció que tenía "muchas ganas" de reencontrarse con la gente.

Ya en el plató, e instantes antes de conocerse el nombre de la ganadora de 'Supervivientes 2026', Jorge Javier le dedicó unas cariñosas palabras a su compañera: "Ha sido la benjamina del grupo, la última en incorporarse al equipo. Se ha entregado en cuerpo y alma y ha tenido agallas para todo. Ha demostrado ser una profesional de primera categoría".

Un momento en el que la presentadora no pudo evitar emocionarse: "Lloro porque estoy aquí después de tantos días y es el final del viaje, de algo muy bonito. Verlos a todos aquí, que he compartido tanto tiempo con ellos, tantos días, tantas lágrimas, tantas pruebas duras, tantos momentos bonitos, me emociona". "Pero no es el final. Esto es el principio", le ha contestado Jorge Javier.

Reacción unánime de la audiencia al debut de María Lamela en 'Supervivientes'

María Lamela no solo ha conquistado al presentador de 'Supervivientes', sino también a toda la audiencia del programa. A juzgar por los comentarios que se pudieron leer en redes sociales, se podría decir que ha superado el reto con sobresaliente.

#SVFinal No me cansaré de decirlo, pero Maria Lamela ha sido todo un descubrimiento para este formato. Su trabajo ha sido impecable y sublime. — AdrianZero8 🇰🇷♥ (@adrianzero03) June 11, 2026

Maria Lamela es sin duda la mejor presentadora de Supervivientes, es una concursante más #SVFinal — 𝓒𝓪𝓻𝓶𝓮𝓷✨ (@CarmenStyles27) June 11, 2026

SINCERAMENTE EL PAPEL DE MARÍA LAMELA EN ESTE CONCURSO HA SIDO FUNDAMENTAL



Lo bien que ha leído el concurso, lo profesional que ha demostrado ser, lo cercana que ha sido con todos, MARIA LAMELA GRACIAS POR TODO JODER 🫶🏻



Supervivientes ha ganado MUCHO contigo ✨#SVFinal pic.twitter.com/LWBiJ1sKI7 — ALEX PORTA PIAGET BENEDICTO CHACÓN 🌿🫧🧨 (@aleexporta) June 11, 2026

Maria Lamela eres una crackkkkk #SVFinal — ComentandOT (@TVEspain) June 11, 2026

MARIA LAMELA ERES PERFECTA ❤️ #SVFinal — cristian lanza (@cristianlanza_) June 11, 2026

Maria Lamela ha superado con creces el trabajo que ha hecho en la edición! Era difícil igualar a las demás presentadoras, ha estado magnífica!!! #SVFinal — Mayco Quirós (@maycoquiros) June 11, 2026

Lo mejor de este SV ha sido din duda Maria Lamela. #SVFinal — Sonia Weasley (@Wenlice) June 11, 2026

Maria es tan bonita y empatica. Después de Lara Álvarez no pensé que encontrarian una buena sustituta #SVFinal — 𝒍𝒂𝒅𝒚 𝒃𝒖𝒉 🍁 (@SMiriae) June 11, 2026

MARIA REINA #SVFinal — Jon 🫧🎀 MAICA GANADORA (@J0N2466) June 11, 2026

Maria lo ha hecho muy bien. #SVFinal — Lucia Garcia (@malugaba) June 11, 2026

Maria ha sido un sueño de presentadora, ha sido espléndida! Le deseo todo el éxito del mundo.

El listón ya estaba alto, pero ella lo ha dejado aun más alto si cabe.

Gracias Maria.#SVFinal — Laura Von K (@Vyilbfsi) June 11, 2026

AMOO A MARIA LAMELAA GRAN PROFESIONAL Y MEJOR PERSONA❤️❤️❤️ #SVfinal — ursu | COADF2 🪩 (@regueursu) June 11, 2026

Maria ha sido el mejor descubrimiento de esta edición #SVFinal — ✵RAMON VON DOOM 💫 ✵ (@ramongitano2345) June 11, 2026