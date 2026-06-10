La audiencia de 'Supervivientes' dicta una sentencia atronadora a María Lamela tras su despedida en Palapa

'Supervivientes 2026' ha celebrado su última gala desde Honduras este martes 9 de junio, que ha acogido la semifinal de la edición con dos momentos clave: la despedida de los cuatro finalistas -Alvar, Alba, Soto y Maica- del lugar en el que han sobrevivido durante casi cien días de aventura extrema y el apagado de la Palapa, corazón del concurso, por parte de su presentadora María Lamela.

Tras disputarse el último juego de recompensa de la edición y la prueba de líder más crucial, que ha otorgado la última inmunidad y una plaza fija en la final del jueves 11 de junio al ganador (Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo), y después de hacer un repaso de la mayor experiencia de sus vidas; ha llegado uno de los instantes más emocionantes de toda recta final.

Por primera vez, María Lamela ha sido la encargada de oficiar un emblemático momento de cada temporada de 'Supervivientes' como es la clausura de La Palapa, que ha apagado las antorchas que han prendido durante más de catorce semanas mientras la comunicadora, con los sentimientos a flor de piel, ha pronunciado un brillante y lacrimógeno discurso de cierre.

"Han pasado casi 100 días desde que comenzase la lucha del agua contra el fuego. La batalla definitiva entre el poder de los Dioses y la valentía de los humanos, que ha llevado al límite a 22 aventureros que soñaban con ser supervivientes. Día de lluvias infinitas, de hambre extrema, de ganas de rendirse... Algunos no pudieron pero se fueron aprendiendo a valorarla. Otros se quedaron por el camino y abandonaron entre lágrimas viendo cómo se escapaba uno de sus grandes sueños. Solo 4 de ellos han logrado llegar hasta aquí, hasta la batalla final, en la que solo puede quedar uno", ha comenzado.

"Durante casi 100 días nos han dado una auténtica lección de lucha, constancia, perseverancia y de valentía. Ellos han disfrutado la satisfacción de las victorias y sufrido las dificultades de las derrotas. Ante la adversidad, decidieron no rendirse y hoy se van con lo vivido, con lo aprendido y con lo superado", ha continuado María Lamela, ensalzando la gran proeza que han alcanzado los finalistas.

María Lamela ensalza al equipo de 'Supervivientes' y expresa su deseo de continuar: "Espero que sea el primero de muchísimos viajes juntos"

Acto seguido, se ha referido al equipo de "la mayor y mejor aventura de la televisión": "Hay una aventura más allá de la que veis, y es la aventura de los aventureros que la hacen posible. Detrás de 'Supervivientes' hay un equipo de 200 personas trabajando día y noche, dejándose la piel. Un equipo incombustible que desborda ganas, entrega y talento. Un talento descomunal que me ha enseñado todo lo que sé hasta el día de hoy después de 97 días".

"Gracias por cuidarme tanto y gracias a ti, Poseidón, por ser el faro que nos guía en esta locura maravillosa. Espero que sea el primero de muchísimos viajes juntos. Ha sido un auténtico privilegio teneros", ha declarado la gallega al borde del llanto, manifestando así su deseo de continuar al frente de un transatlántico como es 'Supervivientes'.

"Gracias a los 22 valientes que se arriesgaron a dejar de vivir para aprender a sobrevivir y gracias a vosotros (los espectadores) por seguirnos cada noche y por darle sentido a todo lo que hacemos aquí. Ha sido difícil, pero como todas las batallas que merecen la pena. Lo hemos conseguido", ha culminado antes de apagar definitivamente la Palapa. Se ha tratado de uno de los cierres más vibrantes de los últimos tiempos.

Con este tradicional e icónico apagado de La Palapa, y a falta de concluir la edición con la gran final del jueves en los estudios centrales de Mediaset España en Madrid, María Lamela ha puesto el broche a un desempeño en Honduras absolutamente intachable e inmejorable.

La reacción en redes ha sido unánime. Los espectadores, que ya celebraron su incorporación desde el día del estreno, han reconfirmado que María Lamela ha sido el mayor acierto y la gran fortaleza de 'Supervivientes 2026', asumiendo el formato con maestría e imprimiéndole un sello inconfundible y muy enriquecedor.

El público se rinde ante María Lamela: "Un 10 como presentadora" y "un carisma natural desbordante"

Estos han sido algunos de los comentarios más destacados en X que bien pueden resumir la labor tan excepcional que la periodista gallega ha demostrado en estos más de tres meses de intenso trabajo: "El mayor descubrimiento de la edición"; "un 10 como presentadora"; "un carisma natural desbordante"; "una profesional de los pies a la cabeza" o "lo mejor de esta edición ha sido María Lamela".

Si alguien ha ganado en esta edición es María Lamela, el mayor descubrimiento de la edición y un fichaje A LA ALTURA que ha sabido perfectamente conducir el programa, siendo cercana a los concursantes y conquistando a la audiencia 🤝🏻✨.#SVSemifinal

pic.twitter.com/L3iV9ZZRRU — ALEX PORTA PIAGET BENEDICTO ❤️‍🔥🌿🫧 (@aleexporta) June 9, 2026

Maria Lamela desde luego que ha sido lo mejor de la edición. Tan cercana con los concursantes, con los presentadores y general súper profesional pero con una carisma natural desbordante ✨✨✨ #SVSemifinal — kabra kabre (@Kabre_ada) June 9, 2026

María Lamela ha sido un descubrimiento. De esas personas que transmite, guía y comunica con respeto. Gran elección por parte de @Supervivientes #SVSemifinal — Observer (@pacocanary) June 9, 2026

María Lamela es una estupendísima comunicadora, que vuelvan a contar con ella muchas ediciones más, qué cambio con respecto a Laura Madrueño, enhorabuena por el fichaje👏🏻#SVSemifinal — Carla Porta🤍🦖 (@caarluss_) June 9, 2026

Maria lamela ha sido un 10 como presentadora. Un gran fichaje sin duda. #SVSemifinal pic.twitter.com/iWAy3phK1q — DANA🌟 #Maicavivientes (@danitta21_) June 9, 2026

MARÍA LAMELA ERES LA MEJOR PRESENTADORA DE LA HISTORIA DE SUPERVIVIENTES💘 #SVSemifinal — ElfoDeTV 🕊 (@ElfoDeTV_) June 9, 2026

Maria Lamela ha sido en gran descubrimiento de la edición. Es una profesional de los pies a la cabeza #SVSemifinal — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) June 9, 2026

¡Viva María Lamela!

¡Viva Supervivientes!



Qué preciosidad de cierre de palapa. Supervivientes 2026 en Honduras ya es historia🥹♥️#SVSemifinal — Adrià (@_Adry___) June 9, 2026

maria lamela has sido perfecta, espero que te cojan en más ediciones porque has sido la mejor!!!!!!!! #SVSemifinal — marta🌙 jcap (@luimetizada) June 9, 2026

María Lamela ha sido el descubrimiento en esta edición, nadie apostaba por ella y ha superado las expectativas con creces, me ha encantado como lo ha hecho estos 3 meses y estoy deseando volver a verla dándolo todo en #SVAllStars3 #SVSemifinal — PAPELA💫🕊 #Maicavivientes (@lapapela_) June 9, 2026

Lo mejor de este Supervivientes ha sido Maria Lamela, menuda presentadora #SVSemifinal — LEXO (@LEXODRIVER) June 9, 2026

maria lo ha hecho tan bien



que ha superado a todas las presentadoras de supervivientes.



TODAS. las de honduras, la de madrid TODAS.

es la mejor presentadorA.

#SVSemifinal pic.twitter.com/niLWQWMkOO — MAR💓 (@MAR_camilizer) June 9, 2026

JODER EL DISCURSO DE MARÍA LÁMELA, PELOS #SVSemifinal — aitorsito ۞ (@aitorrrss) June 9, 2026

Bravo Maria!! Muy bien presentado, parece que lleva toda la vida haciendolo. #SVSemifinal — Luz (@luzdevela01) June 9, 2026

Otra palapa más que se apaga. Sin duda lo mejor de esta edición ha sido María Lamela#SVsemifinal — Lagarto Nocturno 🦎 (@NocturnoLagarto) June 9, 2026