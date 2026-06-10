'Supervivientes 2026': El único finalista con plaza fija en la final y los tres nominados que se juegan la expulsión

Los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2026' han afrontado una decisiva semifinal: Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, José Manuel Soto y Maica Benedicto se han medido en el juego de líder más determinante de la edición, cuyo ganador quedaba exento de la posibilidad de ser expulsado en el arranque de la última gala del reality de este próximo jueves.

Titulado 'El veredicto de Poseidón', los cuatro concursantes que continúan en la competición han tenido que cruzar un circuito de obstáculos por mar y tierra con el objetivo de alcanzar dos bolas que, posteriormente, debían introducir en un agujero situado en una mesa de madera. El concursante que lograra colocar ambas esferas en su posición final se alzaba con el último collar de líder de la edición.

El flamante ganador ha sido Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. Y no se ha tratado de un collar cualquiera. Además de la inmunidad, ha otorgado el mayor privilegio de todos: una plaza fija en la final. Alvar ha podido evitar así ser candidato a la primera expulsión con la que se abrirá la gran final de la edición en los estudios centrales de Mediaset España en Madrid.

Alvar se convierte en el último líder de la edición 👏🏅



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En otras palabras, Alvar Seguí es el único finalista que llegará a España -en helicóptero- con la tranquilidad de no estar expuesto a un televoto de eliminación y con la seguridad de poder vivir la final al completo. Los otros tres supervivientes Maica Benedicto, José Manuel Soto y Alba Paul, perdedores del último reto propuesto por Poseidón en Honduras, han quedado automáticamente nominados y expuestos a un veredicto de la audiencia que definirá cómo queda la terna de la final, pues tan solo hay plaza para tres concursantes.

Los tres se disputarán la primera eliminatoria, que se celebrará justo antes de los espectaculares juegos finales de 'Supervivientes 2026'. Una vez pongan un pie en las instalaciones de Telecinco, Maica, Soto y Alba se enfrentarán a la decisión de los espectadores en la app de Mediaset Infinity. El menos votado se quedará fuera de vivir esa final.

Maica, Soto o Alba 🔥 Uno de ellos será expulsado el jueves en la gran final 🧨



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