La asociación Europa Laica denuncia a RTVE por su cobertura del viaje del Papa: "Adoctrinar utilizando el dinero de todos"

La asociación Europa Laica ha cargado contra RTVE por su cobertura de la visita del Papa León XIV a nuestro país. En concreto, el colectivo expresa su "profundo rechazo ante el desmesurado despliegue mediático, ideológico y económico" que ha realizado la radio televisión publica durante la visita de su santidad.

Y es que, desde que León XIV llegara a España, el pasado sábado 6 de junio, TVE ha emitido en directo casi todos sus actos a través de La 1, su canal principal, desde su recibimiento por los reyes don Felipe y doña Letizia en el aeropuerto, hasta la despedida en Tenerife, pasando por el multitudinario acto del Bernabéu o la misa en la Sagrada Familia. En su comunicado, Europa Laica critica que RTVE "ha dejado de pertenecer al conjunto de la ciudadanía para transformarse, de facto, en el canal oficial de propaganda de la Conferencia Episcopal y del Vaticano".

Además, la asociación critica también que, pese a que la Constitución señala que España es un país aconfesional, la corporación pública ha mostrado una "parcialidad confesional", lo que "constituye una grave dejación de las funciones de servicio público que la ley exige a este ente". En su opinión, "su proselitismo religioso no es informar ni servir al bien común, sino adoctrinar utilizando el dinero y los medios de todos".

Carta abierta de Europa Laica a RTVE por la cobertura del viaje del papa https://t.co/V6QN4vFLg6 a través de @laicismoorg — marian ruiz villena (@marvfrias) June 12, 2026

Europa Laica pide a RTVE "transparencia absoluta"

Europa Laica condena que RTVE haya "dedicado muchísimas horas a adular al líder de la Iglesia Católica". Y, sin embargo, haya "invisibilizado casi por completo la contestación social". "Se ha silenciado a los más de 60 colectivos que han protestado por el carácter confesional de muchos actos de la visita y por el desorbitado gasto público", añade el comunicado.

Por todo esto, Europa Laica pide a RTVE "una rectificación pública inmediata" y "transparencia absoluta" al publicar los detalles del "coste económico real, material y de personal que ha supuesto este masivo despliegue. Asimismo, pide que se comprometa "con la laicidad", que abra sus "espacios de debate a las organizaciones de la sociedad civil y los colectivos laicos" y que sea "neutral en cuestiones de creencias y convicciones, lejos del proselitismo y la discriminación", por lo que considera que sus canales deberían de dejar estar "al servicio de cualquier confección religiosa o ideología particular".

Coincidiendo con la emisión de este comunicado de Europa Laica, RTVE ha publicado otro comunicado de prensa para sacar pecho por haber sido el gran "referente informativo" de la audiencia durante la visita del Papa a nuestro país. El despliegue de La 1 y Canal 24 Horas obtuvo una media del 14,5% de share y una cobertura acumulada de 16,7 millones de espectadores. Además, RTVE.es consiguió más de 1,5 millones de visitantes únicos y casi 550.000 visitantes conectaron con alguna señal en directo de RTVE Play.