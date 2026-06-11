El 'guantazo' de Iñaki López por lo que oye decir a Ayuso tras la visita del Papa: "Se me abren las carnes, es un escándalo"

Este jueves son muchos los que están debatiendo sobre si fue mejor la visita del Papa León XIV a Madrid y algunos de los eventos que se produjeron como el del Estadio Santiago Bernabeú o si fue mejor la visita a Barcelona y el acto de la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Algo sobre lo que también han hablado en 'Más vale tarde', Iñaki López y Cristina Pardo junto a sus colaboradores.

Tras hacer una comparativa de ambos viajes y preguntar a la audiencia, 'Más vale tarde' ponía sobre la mesa una votación para saber quién prefería lo visto en Madrid y quién lo visto en la ciudad condal. De primeras, Cristina Pardo aseguraba que ella no podía mojarse. "Yo la verdad es que de canto porque me parece que fue un éxito como país y me niego a decir esta ciudad mejor. Lo de Barcelona desde luego fue mucho más vistoso. Pero creo que ha sido un e´xito de país incluido lo de Canarias", aseveraba la presentadora.

Por su parte, Iñaki López, que de primeras aseguraba no entender el debate tan estéril, terminaba decantándose por el espectáculo de la Sagrada Familia. "Yo creo que Barcelona ha dado un ejemplo, ha sido grandioso, la inauguración ha sido espectacular. Y me parece que tanto el diseño como la realización, la organización del evento y el acto acompañado de uno de los edificios más bellos del planeta hace que me decante por Barcelona", defendía el presentador.

Era justo después, cuando en 'Más vale tarde' se hacían eco de las críticas de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez por su asistencia a la misa de la Sagrada Familia después de no haber asistido a ni una sola de las misas en homenaje a las víctimas de la DANA o del accidente de tren en Adamuz.

"Me hace mucha gracia que ustedes nos vengan a dar lecciones de la visita del Papa cuando han sido incapaces de asistir a una sola misa, ni celebrar ninguna por no estar con las víctimas de la DANA, del covid o de los accidentes de trenes o de la guardia civil", comentaba la presidenta en la Asamblea de Madrid.

Era al volver del vídeo, cuando Iñaki López era incapaz de reprimirse. "Que un alto cargo del PP critique a alguien por no recibir a las víctimas de la DANA se me abren las carnes. Es que me parece un escándalo, una provocación y una falta de respeto completamente innecesaria", recalcaba el vasco.

"Hay que tener valor. Y es que además Isabel Díaz Ayuso no distingue cuando tendría que tener un papel institucional y cuando un papel personal igual que no distingue entre su novio y los ciudadanos anónimos. Es una confusión completa", sentenciaba por su parte Benjamín Prado.

Finalmente, Iñaki López soltaba un último recado a la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si no lleva Ayuso estos temas a la asamblea de Madrid tendría que hablar de Madrid y no tiene costumbre", terminaba diciendo el presentador sin pudor.