'Supervivientes' efectúa una expulsión de manera inmediata y con carácter irrevocable en Telecinco

'Supervivientes 2026' anuncia una expulsión con carácter directo y definitivo para este próximo domingo 26 de abril, en el transcurso de la octava entrega de 'Conexión Honduras'. Esa eliminación, que supondrá la vuelta inmediata a España, se debatirá entre Marisa Jara e Ingrid Betancor.

La modelo, que ha recibido una segunda oportunidad por parte de la organización del concurso, y la periodista deportiva, que resultó ser la expulsada en la gala de este jueves, se encuentran conviviendo en la 'Zona Parásito', una minúscula plataforma en el mar en la que deben permanecer hasta el domingo.

Entonces, tal y como ha explicado 'Supervivientes', se abrirá una votación express en Mediaset Infinity, en la que los espectadores podrán decidir quién de las dos vuelve a España y quién se reincorpora a la aventura como concursante de pleno derecho.

Las concursantes afrontan estos designios de Poseidón con un prisma muy dispar. Mientras Marisa Jara se muestra ilusionada por regresar como participante oficial, Ingrid Betancor lo vive como una auténtica pesadilla. De hecho, en cuanto conoció la noticia, entró en un ataque de ansiedad porque se imaginaba reencontrándose pronto con su familia y, especialmente, con sus hijos.

Además de la expulsión y repesca, 'Supervivientes: Conexión Honduras' completará su octava entrega, con Sandra Barneda al frente, con una sorpresa a José Manuel Soto, que se reencontrará con su hijo en una particular Feria de Abril, y con el Puente de las Emociones de Ivonne Reyes.

Entretanto, a lo largo de la gala, los supervivientes afrontarán dos juegos eliminatorios en la Batalla de Titanes, cuyo ganador final podrá disfrutar de una comida inspirada en la Feria de Abril. Antes de comenzar a degustarla, se enfrentará a los Dilemas de los Dioses: deberá elegir quiénes le acompañan durante el almuerzo y quiénes se encargan de prepararlo y servirlo.

Por último, los concursantes se reunirán en un nuevo Consejo de los Dioses para abordar y solucionar las situaciones más destacadas de su convivencia, cada vez más tensionada.