Nacho Abad ha recibido reprobaciones, reproches y acusaciones a tutiplén en su programa 'En boca de todos' por parte de dos colaboradores habituales durante la entrega emitida este lunes 27 de abril. Prueba de que la tensión cada vez es más palmaria en el formato matinal de Mediaset.

En primer lugar, el presentador, siempre en el punto de mira de la audiencia por sus polémicas manifestaciones, ha protagonizado un desencuentro con Espinar tras haberse burlado de él. "Me gusta que diga Ramón Espinar diga 'vamos a hablar de la 'Kitchen' y hemos hablado", ha comentado Abad tratando de imitar el tono de voz del colaborador.

Nacho Abad se disculpa con un molesto Ramón Espinar

Encontronazo entre Ramón Espinar y Nacho Abad

"Yo no hablo así, Nacho, yo no hablo así", le ha frenado en seco. "Tienes toda la razón, me he burlado y te pido perdón", ha reconocido Nacho Abad. "No me imites la voz porque yo no hablo así", ha reiterado un molesto Ramón Espinar. "Te pido perdón", ha vuelto a insistir el conductor de 'En boca de todos'.

"¿Pero has dicho que si hablaríamos de la 'Kitchen'?", le ha preguntado. "Eso sí, eso sí lo he dicho, pero me parece que no hay que imitarse ni ridiculizarse porque eso lo sabemos hacer todos y está mal", ha recriminado el politólogo. "¿Cuántas veces te tengo que pedir perdón?", ha cuestionado Nacho. "Ninguna más, estoy satisfecho", ha zanjado Espinar.

Más tarde, ha sido Carlos Segarra, otro destacado tertuliano del magacín de Cuatro, el que ha sacado las uñas contra Nacho Abad y contra todo el programa; con interpelación directa a la dirección, a la que le ha sacado los colores en pleno directo y sin andarse con titubeos.

Carlos Segarra, contra la dirección de 'En boca de todos': "En este programa se vulnera el principio de buena fue"

Carlos Segarra señala a la dirección de 'En boca de todos'

'En boca de todos' se encontraba abordando si es más seguro El Salvador con Bukele como presidente. Durante la cobertura, se ha emitido un vídeo que incluía una afirmación de Carlos que no era correcta y que ya había rectificado en su momento: "Bukele, a través de una alteración del Tribunal Constitucional de ese país, ha conseguido la segunda reelección sin necesidad de pasar por las urnas y eso se parece mucho a una dictadura".

Y precisamente eso es lo que ha indignado al expolicía: "En este programa se vulnera el principio de buena fe y le acabo de escribir a la directora. Lo acabáis de vulnerar de una manera bestial. Cuando yo el pasado jueves hago una intervención en este programa y me equivoco, lo explico el viernes con todo lujo de detalles. Sin embargo, volvéis a poner el trozo de mi error y creo que se vulnera el principio de buena fe. Me parece muy feo por vuestra parte".

"¿Crees que lo hemos hecho aposta?", le ha preguntado Nacho Abab. "Totalmente aposta, totalmente aposta", ha exclamado Carlos Segarra mirando hacia la dirección del formato. "Déjalo, esto es una discusión de programa", ha tratado de cortarle el presentador. "Pero como lo habéis puesto públicamente, creo que públicamente tengo el derecho a defenderme", ha rematado el colaborador.