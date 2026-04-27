La Sexta destripa los entresijos del fichaje de Aimar Bretos, que completa su dream team: objetivos e invitados de su programa

Tras recibir la semana pasada a Marc Giró y su 'Cara al show', La Sexta sigue de celebración pues este miércoles da la bienvenida a Aimar Bretos a su parrilla con el estreno de 'La Noche de Aimar', un nuevo formato de entrevistas que llega para tomar el relevo de los especiales de 'El Objetivo' de Ana Pastor.

Previo al estreno, Atresmedia ha presentado todos los detalles de 'La noche de Aimar' en una rueda de prensa, a la que ha acudido El Televisero. Y desde el primer minuto se descubría con el tráiler de qué va a ir este nuevo programa: un formato de conversaciones íntimas y distendidas con el único objetivo de que la audiencia ponga "el modo avión".

Aimar Bretos llega para completar la apuesta de La Sexta por nuevos talentos junto a Marc Giró en plena celebración de su 20 aniversario. "Hemos cumplido 20 años y cuando preparábamos ese cumpleaños pensábamos en cómo podíamos seguir reinventándonos porque La Sexta se lleva reinventando desde el día que nació y lo difícil que es ir encontrando cosas que sean seguir siendo fieles a lo que somos y a la vez ser diferentes y en ese proceso los fichajes de Marc Giró y Aimar Bretos eran muy importantes", recalcaba César González Antón, director de 'La Sexta Noticias'.

"Aimar nos parecía la persona perfecta para la gran apuesta que teníamos que es crear algo distinto que en el fondo es algo que se ha hecho siempre", proseguía explicando el directivo poniendo como referentes a Iñaki Gabilondo, Julia Otero, Pedro Ruiz y Jesús Quintero. "Buscábamos a la persona que mejor sabe escuchar de los medios de comunicación que es Aimar Bretos, es una maravilla su capacidad de escuchar y de crear un ambiente", añadía. "Es el broche perfecto para nuestro prime time", sentenciaba.

Por su parte, Aimar Bretos se ha mostrado como un niño con zapatos nuevos. "Esto es un subidón. Llevábamos meses preparando esto, es un orgullo ver el resultado final", reconocía con gran emoción en los ojos. Además ha revelado cuál fue la única condición que puso a Atresmedia para aceptar su fichaje. "Yo me he hecho mucho la pregunta de ¿qué hago aquí? Y es lo que muchos se preguntan también. Yo parto de una posición de privilegio que es dirigir 'Hora 25' todas las noches y eso me ha ido puliendo en el tipo de periodismo que quiero hacer. Yo tenía claro que un paso como este solo lo iba a dar en un sitio que me permitiera hacer ese periodismo y que lo impulsara y apostara por ese periodismo y por eso estoy en La Sexta", añadía.

"Lo que me gusta de las entrevistas que estamos haciendo es que terminamos de grabar y digo 'joder, qué especial ha sido esto'", confesaba el presentador. "Lo que queremos es que la gente que vea los miércoles el programa es que se le quede dentro, que no sea una entrevista que pase, sino que deje poso y yo creo que lo estamos consiguiendo", terminaba diciendo. "Queremos irnos a dormir y que digamos: 'Ha merecido la pena'", apostillaba al respecto Ana Pastor sobre cuál es el objetivo que buscan con 'La noche de Aimar'.

Ana Pastor destapa los secretos del fichaje de Aimar Bretos

Asimismo, la productora ejecutiva de 'La Noche de Aimar' ha revelado cómo se fraguó el fichaje del locutor estrella de la SER. "Yo tengo la suerte de haber conocido a alguien que admiraba que es Aimar y de hacerle una propuesta que le ha gustado", empezaba relatando. "Aimar defiende muy bien el oficio del periodismo y quería que estuviera de nuestro lado. Y un día le llamé y quedamos para tomar un café, le conté que yo me había re-enamorado del periodismo escuchando Hora 25 y solo le pedí que me escuchara y hasta aquí hemos llegado", explicaba.

"La única condición que puso era que pasara lo que pasara cuando mirara hacia atrás dijera que me ha servido el proyecto y está a la altura de lo que quiero hacer y no me avergüenza hacer y eso es lo más importante de nuestro oficio", concluía Pastor. "Yo le admiro y cuando le escucho pienso, '¿por qué no se me ha ocurrido eso?'. He hecho muchas entrevistas y he hecho muchas entrevistas y solo hay alguien que despierta en mí la emoción de las primeras veces que es Aimar", sentenciaba.

Así será 'La Noche de Aimar' y sus primeros invitados

Aimar Bretos en 'La Noche de Aimar'

Si por algo se caracteriza Aimar Bretos es por su estilo inconfundible a la hora de abordar una entrevista. Una personalidad única que se mantiene intacta en el programa y que se basa en generar conversaciones pausadas y sin interferencias, como las que se verán cada semana con los diferentes invitados de primer nivel que le acompañan en plató.

Para lograr este efecto, el espacio es clave. En 'La Noche de Aimar', Bretos sorprende con un plató diferente e innovador en el que el tenue juego de luces, el uso de elementos proyectados y la escenografía minimalista se combinan para crear una ambientación íntima y muy especial que traspasa la pantalla y que no dejará a nadie indiferente.

'La Noche de Aimar' también dará voz a personas desconocidas de las que tenemos mucho que aprender. Cada semana, Aimar Bretos recibirá a todo tipo de perfiles de diferentes facetas, con el objetivo de profundizar en su experiencia y en sus conocimientos. Para ello, contará en cada entrega con la colaboración de diferentes rostros conocidos, los denominados "amigos de Aimar".

En el primer programa, los invitados serán los actores José Sacristán y Juan Diego Botto. Además Aimar Bretos también recibirá a Blanca Madurga, la uróloga que más sabe del país. Para hablar con ella y descubrir junto al espectador todo lo que debemos conocer del pene, Bretos contará con la colaboración de tres amigos: Thais Villas, David Pastor Vicco y Elvira Lindo.