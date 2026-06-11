Juan Echanove deja esta lección de menos de un minuto para los jóvenes que apoyan el franquismo en La Sexta

Juan Echanove ha sido uno de los protagonistas de la nueva entrega de 'La noche de Aimar' en La Sexta de este miércoles. El actor ha visitado a Aimar Bretos para vivir un cara a cara de lo más íntimo en el que ha terminado reflexionando sobre el panorama político de nuestro país y los niveles de crispación que se están alcanzando, lanzando un claro mensaje a los jóvenes que desprecian la democracia y alaban el franquismo.

"Lamentablemente hay gente muy joven que cree que la democracia es algo de lo que se puede prescindir. Porque es mucho más importante obtener una serie de derechos limitados, inmediatos si no tenemos democracia", ha comenzado destacando el actor ante Aimar Bretos, reflexionando sobre el ascenso de la ultraderecha entre las nuevas generaciones.

Juan Echanove: "La democracia es el bien más preciado que tenemos entre las manos"

Así, Juan Echanove no ha dudado en endurecer su tono para lanzar una clara advertencia a los espectadores más jóvenes. "No se dan cuenta que sin democracia no va a haber ningún derecho, si perdemos la democracia lo perdemos todo", ha sentenciado el invitado. "Yo lo único que puedo hacer es poner todo de mi parte para decir que la democracia es el bien más preciado que tenemos entre las manos", ha insistido.

Echanove y el bien más preciado de la sociedad española: la democracia.#LaNochedeAimar pic.twitter.com/M93E1UZUtI — La Noche de Aimar (@LaNochedeAimar) June 10, 2026

"Mi ideología siempre será la que es, pero evidentemente no voy a pensar que todo lo bueno está de mi lado y todo lo malo está del otro, no lo he hecho nunca. Pero la democracia...", explicaba entonces el intérprete bajo la atenta mirada del conductor de La Sexta, haciendo balance sobre la actualidad política desde un punto central e inquebrantable: la necesidad de preservar la democracia.

Pero el actor no se ha quedado ahí. "Creo que está muy sólidamente instalada y que vivimos quizá en una realidad virtual en la que el miedo está en esa pérdida, pero tengo la sensación de que es inamovible", ha asegurado Juan Echanove, señalando que la crispación o la aparente división de la sociedad está más sobredimensionada en las redes sociales.

"Yo me pongo aquí a decir esto de la democracia pero tenemos un tío en Estados Unidos que es un loco, y uno en Rusia que es un loco y otro en Israel... Bueno, no son locos, son genocidas, son dañinos para el ser humano. Son catástrofes para la humanidad", señalaba entonces el invitado de Aimar Bretos, cargando de lleno contra el magnate estadounidense y el primer ministro de Israel. "Me gustaría que el mundo fuese de otra manera, creo que vendrán tiempos mejores", ha aseverado.

Y cuando el periodista le ha preguntado su opinión sobre la gente que, desde el hastío y malestar, deciden dejar de informarse sobre la actualidad, el actor se ha mostrado más contundente. "Yo veo las noticias y cuando me duelen, que me duelan. Pero yo estoy bien informado. Tengo que estarlo para tener un criterio, que tiene que ser amplio. Lo que me niego es a la apertura de esas aguas del Jordan que separan a las dos españas, yo sé que hay dos, pero no voy a fomentar la existencia de ambas", ha sentenciado.