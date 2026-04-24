Pablo Fernández deja fuera de juego a Antonio Naranjo tras su pillada en 'En boca de todos': "Has manipulado"

Días después de denunciar la "manipulación torticera" de Nacho Abad y su equipo durante una conexión en directo, Pablo Fernández acudía a la mesa de debate de 'En boca de todos' este jueves para protagonizar un sonado desencuentro con Antonio Naranjo. El portavoz de Podemos volvía a poner el grito en el cielo contra el sesgo informativo permitido en el espacio de Cuatro en las noticias sobre la regularización de inmigrantes, y no dudó en señalar al rostro de Telemadrid por su intento de desinformar.

El pasado martes, el político terminó encarándose contra el presentador al percatarse de que el programa había editado de forma sesgada sus declaraciones de una entrevista sobre el proceso de regularización de inmigrantes, señalando también a Nacho Abad por dar voz a titulares sesgados sobre. Y este jueves, no tuvo reparos en seguir los mismos pasos cuando procedieron a leer parte del decreto que regula esta medida extraordinaria.

"Te voy a decir lo que dice el decreto de esto, te lo voy a leer", ha anunciado Antonio Naranjo, decidido a cargar de nuevo contra este proceso desde 'En boca de todos'. Así, el periodista se limitaba a subrayar que "la existencia de antecedentes en el informe policial no supondrá por sí misma y de forma automática causa de denegación de la autorización", sin leer el texto en su totalidad.

Pablo Fernández paraliza 'En boca de todos' para denunciar la manipulación de Antonio Naranjo

Era entonces cuando Pablo Fernández ponía el grito en el cielo por el intento de manipulación del comunicador al omitir una parte relevante del decreto. "Sigue leyendo, no manipules. Si cortas ahí estás manipulando", ha denunciado el de Podemos. "En ese caso el órgano competente para tramitar la solicitud valorará de forma casuística y circunstanciada que la persona extranjera no suponga una amenaza para el orden público, la seguridad interior, la salud pública...", leía finalmente el colaborador de Cuatro a regañadientes.

"¡Gracias! Si no te digo que sigas leyendo no lo lees, y eso es manipular", ha señalado entonces el político, dejando de nuevo en evidencia el sesgo presente en las intervenciones del periodista. "¡Que no! Yo trabajo en televisión, entonces no tenemos media hora", señalaba Antonio Naranjo en un intento de defenderse. "Claro, no tienes diez segundos justo para leer lo que estoy diciendo yo, que es que si la policía considera que es un peligro para el orden público...", espetaba el invitado.

Así se manipula en los medios, en la TV. Y cuando obligo a Naranjo a leer todo el artículo, y no solo la parte que le interesa, para esclarecer la verdad y no retorcerla, la justificación es que “en TV no hay tiempo para leer todo”.



MANIPULACIÓN, PILLADA, EJEMPLO PRÁCTICO. 👇🏻 pic.twitter.com/WEuzMfowtT — Pablo Fernández (@_PabloFdez_) April 23, 2026

"Pablo ten un poco de sentido", le ha pedido entonces el presentador de Telemadrid, tratando de dar un giro al ejemplo de manipulación y desinformación que Fernández estaba denunciando ante la audiencia. "Tenla tú, que has manipulado esgrimiendo 'que trabajo en televisión y no me da tiempo a leer 10 segundos'...", le ha increpado de nuevo. "Qué casualidad", añadía el portavoz de Podemos, mostrándose escéptico ante la justificación del periodista.

Y a través de su cuenta de X, Pablo Fernández no ha tardado en recuperar el momento. "Así se manipula en los medios, en la televisión. Y cuando obligo a Antonio Naranjo a leer todo el artículo, y no solo la parte que le interesa, para esclarecer la verdad y no retorcerla, la justificación es que 'en televisión no hay tiempo para leer todo'. Manipulación, pillada, ejemplo práctico", ha escrito el político.