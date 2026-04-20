Antonio Naranjo escala en su zafio lenguaje y manda "a tomar por culo" a Ramón Espinar ante la inacción de Nacho Abad

Antonio Naranjo y Ramón Espinar han vuelto a vivir un momento de gran tensión este lunes en 'En boca de todos' que ha terminado con Nacho Abad llamando la atención al presentador de Telemadrid por lo que ha llegado a soltar contra el que fuera dirigente de Podemos.

Todo se producía en pleno debate sobre la visita de María Corina Machado a Madrid y su reunión con Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo así como sus críticas al gobierno de Pedro Sánchez con el que se ha negado a reunirse por su vinculación con el chavismo.

"Con respecto a Sánchez, no se puede estar siempre en misa y repicando. No puedes estar a la vez en Teherán y en Bruselas, no puedes estar a la vez en Pekín y en Washington y desde luego no puedes estar a la vez con el chavismo y con la democracia", exponía Antonio Naranjo tras escuchar a Alirio, un venezolano que se muestra muy crítico con María Corina.

Era entonces cuando Ramón Espinar le recordaba a su compañero que Alirio había tenido que salir huyendo de su país. "Si salió huyendo del régimen de Maduro y lo que dice es que en España le han acogido porque la mierda que contáis es mentira", le replicaba el ex político. "Primero baja el tono, Ramón", le pedía Naranjo.

"Me molesta mucho más cuando te refieres en ese tono a otros. Pero te voy a hacer un pequeño favor o te voy a mandar a tomar por culo", espetaba Antonio Naranjo sin ningún pudor. "¿Pero qué dices?", le contestaba Ramón Espinar mientras que Nacho Abad pedía respeto. "¿Me dejas?", pedía el presentador. "No, me dejas a mí", le contestaba Naranjo.

"Es que no se puede estar cada vez que interviene faltando el respeto", se quejaba Antonio Naranjo. "A tomar por culo no se manda a nadie", le recriminaba Nacho Abad a su tertuliano. "Por supuesto que sí, por supuestísimo porque es el único lenguaje que entiende. Cuando oyes cinco veces una falta de respeto y la única manera de poder terminar es hablar con los mismos términos la que haga falta", incidía Naranjo.

Tras ello, Ramón Espinar no dudaba en llamar "maleducado" a su compañero. "No, eres tú el maleducado y no te das cuenta", le contestaba Naranjo. "Tenemos opiniones distintas punto. Y si la única manera de que lo entiendas es que te mande donde no te mandaría nunca lo volveré a hacer", se defendía el colaborador.

Ramón Espinar se enfrenta con Nacho Abad por censurarle

Y cuando Ramón Espinar trataba de contestarle, Nacho Abad le frenaba para dejar que Antonio Naranjo se disculpara si así lo deseaba. "No me gusta nada lo que le he dicho y lo siento de veras. Pero si vale para que nos paremos a ver como intervenimos creo que nos vendría bien y que te des cuenta de que siempre eres un faltón", le decía el presentador de Telemadrid.

Era entonces cuando Ramón Espinar intentaba replicarle pero Nacho Abad no se lo permitía. "Se ha disculpado y voy a hablar con Alirio", le avisaba el presentador. "Es increíble que te manden a tomar por culo en una mesa y no puedas contestar", le contestaba el ex político. "Le has respondido hace un ratito, te lo piensas para no incendiarme más la mesa y le contestas", terminaba diciendo Nacho Abad.

"Nacho, si a ti en la mesa a un colaborador le mandan a tomar por culo le tienes que dejar responder. Antonio se ha disculpado y a mí me vale, pero conmigo no lo has hecho bien, me parece que no lo has hecho bien conmigo", concluía Ramón Espinar.