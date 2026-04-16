El bulo que Antonio Naranjo propaga en Telemadrid junto a Inda: Hablan de una prostitución del censo electoral con la regularización de inmigrantes

Telemadrid vuelve a estar en el punto de mira por convertirse en el lugar ideal para propagar bulos sobre la regularización de inmigrantes que ha puesto en marcha el Gobierno. Más allá de los comentarios racistas de Mariló Montero en 'El análisis: Diario de la Noche', el programa de Antonio Naranjo también recogió otra información que se ha demostrado que es falsa.

Así, el presentador no dudó en comenzar su programa dejando entrever que el motivo de las regularizaciones del Gobierno es para intentar alterar el resultado de las próximas elecciones sumándose así a una nueva teoría de pucherazo electoral como lo que hizo Isabel Durán con las elecciones de Castilla y León con el DNI digital.

"Buenas noches. Miren, ¿está el Gobierno intentando cambiar el resultado de unas elecciones a golpe de nacionalizaciones y regularizaciones masivas de inmigrantes para que impacten en el censo electoral?", se empezaba preguntando Antonio Naranjo en su programa de Telemadrid el pasado martes.

Para articular su argumento, Antonio Naranjo recuperó unas declaraciones de Irene Montero asegurando que "quiero que haya reemplazo de fachas y de racistas". "A ver si así nos vota alguien, ¿verdad?", apostillaba con sorna el presentador.

Después, Antonio Naranjo y su programa mostraban cuáles eran para ellos los riesgos de estas nacionalizaciones masivas como el efecto llamada mostrando lo que pasó en la frontera con Ceuta. Y como era de esperar, no dudó tampoco en propagar otro bulo el de que con esta medida se incrementará la delincuencia en nuestro país. "¿Alguien ha pensado cómo afectará esto a la delincuencia, ya descontrolada, según los cuerpos de seguridad?", se preguntaba.

Y para seguir dejando entrever que el Gobierno de Pedro Sánchez podría estar alterando el censo electoral, Antonio Naranjo conectaba en directo con Eduardo Inda, el director de Ok Diario. "Lo que se está haciendo es pervertir el censo electoral, cambiarlo, prostituirlo totalmente y que no lo reconozca ni la madre que lo parió como diría Alfonso Guerra. La gente que va a ser regularizada en este proceso podrá votar en el año 2031, pero no en el 2027, que los que podrán votar son los presuntísimos nietos de exiliados que se están nacionalizando gracias a la Ley de Memoria Histórica", denunciaba el periodista.

Así, tanto Antonio Naranjo como Eduardo Inda no dudaron en dejar entrever un posible pucherazo electoral de cara a las próximas elecciones generales. Algo que se ha demostrado que es falso, pues tal y como se ha explicado por activa y por pasiva los inmigrantes que van a ser regularizados no tendrán derecho a voto.