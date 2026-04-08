Sarah Santaolalla no nombra a Antonio Naranjo pero su palo va para él tras el nuevo hostigamiento de Vito Quiles

Sarah Santaolalla vuelve a ser víctima del acoso del agitador ultraderechista Vito Quiles. Semanas después de que la colaboradora de TVE interpusiera una denuncia contra él por episodios similares, este martes el pseudoperiodista ha vuelto a esperarla a las puertas de su domicilio, como así ha denunciado ella misma través de su cuenta de X.

"Tengo a Vito Quiles y a otros dos matones a las puertas de mi casa, un día más", ha empezado diciendo Sarah Santaolalla, antes de hacer un doble apunte. "Dos cosas: 1. En un país normal este acosador dormiría en un calabozo esta noche. 2. A este energúmeno le financian PP y Vox y le blanquean algunos "periodistas" en sus programas". "Asco y miedo", ha sentenciado.

Tengo a Vito Quiles y a otros dos matones a las puertas de mí casa, un día más.

Dos cosas:

1. En un país normal este acosador dormiría en un calabozo esta noche.

2. A este energúmeno le financian PP y VOX y le blanquean algunos "periodistas" en sus programas.

Asco y miedo — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) April 7, 2026

Aunque no ha dado ningún nombre, la analista política se refería a Antonio Naranjo, quien ha llevado en varias ocasiones al agitador a su programa de Telemadrid, 'El Análisis de Diario de la Noche'. Una de las veces en las que Vito Quiles intervino en el citado espacio fue tras ser acusado por Sarah Santaolalla de haberle agredido a la salida de un acto en el Senado, motivo por el cual acabó en el hospital y con un brazo en cabestrillo.

Antonio Naranjo, lejos de apoyar a la que por entonces era su compañera en 'En boca de todos', dio voz al ultraderechista, quien tachó de "zumbada" a la colaboradora televisiva. "Lo que he vivido últimamente es la fiel imagen de cómo una zumbada te puede intentar joder la vida", espetó Vito Quiles. Pese a que el presentador le reprendió suavemente asegurando que "no creo que haga falta llamar zumbada a nadie", él continuó sus ataques sin que en ningún momento el periodista le frenase.

Los incensantes episodios de acoso de Vito Quiles a Sarah Santaolalla

En los últimos meses, el acoso de Vito Quiles a Sarah Santaolalla ha traspasado todos los límites. Todo empezó a mediados del mes de enero, cuando la comunicadora ya denunció que el agitador le había perseguido desde los accesos del centro de RTVE de Prado del Rey, lugar en el que trabaja habitualmente, hasta la puerta de su casa. "Intentando entrar en TVE para acosarme. Está en las instalaciones de Prado del Rey preguntando mi horario de entrada y de salida y ahora mismo persiguiéndome desde un Mercedes negro. Policía debéis hacer algo", pidió, visiblemente asustada.

Poco después, en una conexión para 'Malas Lenguas', el programa presentado por Jesús Cintora en el que colabora, la analista política dio más detalles de lo sucedido: "El PP señala y sus cómplices actúan hoy mismo en TVE cuando salía de trabajar a las tres de la tarde. Tenía su mercenario a sueldo, esperándome, preguntando por mí".

"Sabía perfectamente dónde tenía que estar, intentando pasar la puerta de seguridad. Los vigilantes le han parado. No ha podido entrar y, cuando me ha visto salir en el coche que Producción te asigna, se ha montado en un Mercedes negro del año 2008. En un momento pensábamos que les habíamos despistado, pero han aparecido en la puerta de mi casa, no sé si para grabarme cómo entraba en casa, para una vez más filtrar mi dirección", explicaba Sarah Santaolalla en 'Malas lenguas'.

Esto llevó a la colaboradora ha interponer una primera denuncia contra Vito Quiles. Denuncia que amplió poco después al ver que el acoso iba a más. "Sigue acosándome, incluso fuera de Madrid. Voy a un acto a dar una charla en Palencia y allí se presenta con tres matones para impedir que yo vuelva a mi casa y para hacer más daño del que ya está haciendo", comentó la joven en el programa de Cintora la pasada semana, preguntándose "hasta qué punto hay que aguantar".

"No sé si tengo que aparecer un día con las piernas rotas o algo incluso más trágico para que haya algunos que se lo tomen en serio. Pero sí, buena pregunta. Espero que llegue a un juzgado en el que se condene a este tipejo", sentenció Sarah Santaolalla. Y es que, por el momento, ni la Policía ni la Justicia han tomado medidas contra Vito Quiles.