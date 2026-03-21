En 'Malas Lenguas' denuncian los ataques machistas de Jiménez Losantos a Sarah Santaolalla: "Gordita con ínfulas"

Federico Jiménez Losantos ha vuelto a traspasar todos los límites en su programa de esRadio. Esta vez, su víctima ha sido Sarah Santaolalla, de la que no se ha metido con su ideología, sino con su físico. Algo que han criticado duramente este viernes, 20 de marzo, en 'Malas lenguas', programa en el que habitualmente colabora la analista política.

"Que la 'Olalla' esta, lerdita, es una gordita con ínfulas. Si es que da pena verla. Qué gentuza, pero qué gentuza", fueron las palabras textuales de Jiménez Losantos sobre Sarah Santaolalla. Unos insultos, sin utilizar argumentos, que dejaron atónito a Jesús Cintora, quien dio paso a los tertulianos de la mesa para que diera su opinión al respecto.

La primera en tomar la palaba fue la periodista Naiaria Pinedo: "Ninguna de las cosas que ha dicho arremete contra una opinión o un posicionamiento ideológico, va a arremeter contra los que se nos degasta normalmente a las mujeres desde el machismo: con el aspecto físico, con desprestigiar nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de oratoria y no pedir permiso por ocupar un espacio público aquí en esta televisión, en otra o en cualquier medio en el que nos llamen".

Los colaboradores de 'Malas lenguas' cargan contra el machismo de Jiménez Losantos

"Por lo tanto, estas palabras vienen a remarcar un ideario que alguna persona se dedicó a lanzar en horario de máxima audiencia desprestigiando a la compañera", ha añadido la colaboradora, haciendo referencia a Rosa Belmonte, quién la definió en 'El Hormiguero' como "mitad tonta, mitad tetas". "No paran", lamentaba Jesús Cintora, refiriéndose a los continuos ataques por parte de sectores de la derecha y la ultraderecha contra Sarah Santaolalla. Ataques machistas normalmente contra su físico o su capacidad intelectual.

"Es un suma y sigue", ha apuntado Naiara Pinedo, quien ha continuado exponiendo su opinión: "Es sistemático, es un acoso y derribo para que dejemos de ocupar espacios y para que nos callemos. Que arremeta contra las ideas de Sarah Santaolalla si no le gustan…, pero ahí no hay argumentos, con educación, como se requiere a quienes ejercemos el periodismo, no a quienes ejercen otra cosa que se aleja del periodismo que es el activismo".

Emilio Delgado: "Lo dice un 'adonis' como Jiménez Losantos"

Otra de las colaboradoras de 'Malas lenguas' también ha criticado duramente las palabras de Jiménez Losantos: "Se puede confrontar ideológicamente cualquier opinión con respeto. Y lo que está sufriendo Sarah, que lo están sufriendo muchas más personas, también gente de la derecha con insultos por parte de Jiménez Losantos, y siempre va atacando y va poniendo motes que de alguna manera siempre suelen ser con el aspecto físico, con lo cual habría que hacérselo mirar".

Emilio Delgado ha ido más allá y tiró de ironía para atacar al locutor radiofónico. "Lo dice un 'adonis' como Jiménez Losantos que yo no sé desde que pedestal habla este señor porque si a los demás nos diera por ponerle mote como hace él con todo el mundo pues estaría chupado", sentenció el político de 'Más Madrid'.

Esta no es la primera vez que Sarah Santaolalla es víctima de comentarios machistas y absolutamente bochornosos en algún medio de comunicación. Hace unas semanas, Rosa Belmonte recibió un aluvión de críticas por definirla en 'El Hormiguero' como "mitad tonta, mitad tetas". Como muy bien apuntó Naiara Pinedo en el programa de TVE, es un "suma y sigue" que, en algún momento, alguien le tendría que poner límites.