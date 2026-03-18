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Antonio Naranjo, insaciable, ahora va a por el presidente de RTVE tras su cruzada contra Sarah Santaolalla

por Roberto Jiménez

Antonio Naranjo no duda en cuestionar tanto a RTVE, RNE y su presidente, José Pablo López por no ofrecer la sesión de control al Gobierno

Antonio Naranjo y José Pablo López
Antonio Naranjo y José Pablo López | Telemadrid / RTVE

Si hace unos días, Antonio Naranjo no dudaba en señalar a Jesús Cintora por utilizar a Sarah Santaolalla para atacar a su programa en Telemadrid desde 'Malas lenguas' en TVE, ahora el periodista ha puesto el foco en el propio presidente de la corporación.

Y es que después de su cruzada contra Sarah Santaoalalla tras cuestionarla en directo en 'En boca de todos' tachando de falsa la agresión que denunció de Vito Quiles, ahora el periodista ha emprendido una guerra con la cadena pública.

Así, el presentador de 'El análisis diario de la noche' en Telemadrid, no ha dudado en utilizar su cuenta de 'X' para señalar a RTVE, RNE y su presidente por no ofrecer en directo en la radio las sesiones de control al gobierno que se producen cada miércoles.

"Vuelvo a preguntar por enésima vez, seguro de que hay una respuesta y es convincente, a RTVE, José Pablo López y RNE. ¿Por qué Radio 5 no emite íntegras las sesiones de control al Gobierno?", cuestiona el periodista.

"Hace un momento estaban hablando de Falla en pleno debate. Es incomprensible", se quejaba Antonio Naranjo cuestionando a la cadena pública por no emitir la sesión de control al ejecutivo que tiene lugar cada miércoles en el Congreso de los Diputados.

Con ello, Antonio Naranjo no tiene reparos en cuestionar a RTVE en público dejando entrever que habría algunos intereses para no emitir el control al ejecutivo de Pedro Sánchez. Sin embargo, hay que recordarle al periodista que el Canal 24 horas si que ofrece de forma íntegra dicha sesión cada miércoles en directo.

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Sobre la firma

Roberto Jiménez

Soy el editor y redactor-jefe de El Televisero desde 2015 y desde entonces he sumado para que la web se convierta en una referencia en el ámbito televisivo.

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