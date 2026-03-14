Antonio Naranjo acusa a Jesús Cintora de "usar" a Sarah Santaolalla para atacar a su programa en la Telemadrid de Ayuso

Sarah Santaolalla continúa en el punto de mira tras ampliar sus denuncias por acoso contra Vito Quiles y abandonar 'En boca de todos' esta semana cargando contra el espacio de Cuatro. Y durante su última visita a 'Malas lenguas', la analista política no ha dudado en sincerarse sobre su situación actual, cargando contra Antonio Naranjo y su programa en Telemadrid por la "vendetta personal" que han cobrado contra ella tras su salida del espacio de Nacho Abad.

"No paran, pero yo de todos modos voy a seguir haciendo mi trabajo desde el rigor y desde la máxima dignidad", ha comenzado explicando la denunciante de Vito Quiles, que este martes abandonó 'En boca de todos' entre lágrimas después de que pusiesen en duda su parte de lesiones "Hay muchos payasos que se suman a este circo para intentar rentabilizar, incluso programas secuestrando la televisión pública...", ha añadido entonces lanzando su primer dardo.

Antonio Naranjo arremete contra Jesús Cintora y Sarah Santaolalla: "Hay que tener valor"

"Yo no voy a entrar, yo soy una analista política que lo único que quiere es trabajar sin tener a los neonazis a la puerta de su trabajo", se limitaba a señalar la analista política antes de que Jesús Cintora le preguntase por espacios concretos. "Televisiones regionales en las que para vendettas personales se utiliza un programa", ha señalado entonces Santaolalla, haciendo clara referencia al espacio de Antonio Naranjo en Telemadrid.

Hay que tener valor para que Cintora se meta con mo programa en Telemadrid y use a esta pobrecilla para decirlo. Vaya par. pic.twitter.com/2tIPw1jcYJ — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 13, 2026

Y el tertuliano de Nacho Abad no ha tardado en reaccionar desde sus redes sociales al último ataque de la periodista. "Hay que tener valor para que Jesús Cintora se meta con mi programa en Telemadrid y use a esta pobrecilla para decirlo. Vaya par", ha sentenciado el presentador de 'El análisis Diario de la noche', cargando contra el conductor de 'Malas Lenguas' por "utilizar" la situación de Sarah Santaolalla para desprestigiar su espacio en la cadena autonómica.

"Nos veremos en el juzgado a todo aquel que me difame, me acose y que intente mentir, porque hay mucha desinformación en todo lo que se está publicando esta semana. Y cuando pueda hablar, hablaré", terminaba asegurando la comunicadora durante su intervención en el espacio de Jesús Cintora, trazando la línea a cualquier tipo de acoso como el que ha estado recibiendo estos últimos meses y que culminó con la encerrona de Antonio Naranjo en 'En boca de todos'.