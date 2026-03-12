Nacho Abad, sin pudor, eleva la polémica con Sarah Santaolalla: "Ha acudido a TVE cobrando para hablar sobre Vito Quiles"

Dos días después de su desagradable salida del programa, Sarah Santaolalla continúa siendo uno de los temas centrales de la tertulia de 'En boca de todos'. Nacho Abad ha vuelto a referirse a lo sucedido con la analista política en el espacio de Cuatro este jueves, echando por tierra el comunicado con el que anunció su desvinculación total del formato y respaldando la actitud de Antonio Naranjo que llevó a la colaboradora a abandonar el plató entre lágrimas.

"Te voy a repetir lo que dice Sarah en ese comunicado sobre este programa en el que le hemos dado cariño, cabida, confidencias, en el que le hemos dejado hablar, debatir... Más que en ningún otro sitio", ha comenzado contestando el rostro de Cuatro a María José Pintor, que desde su sitio en la mesa de tertulia denunciaba la encerrona que orquestaron este martes contra la joven.

Nacho Abad: "Ha acudido a TVE a hablar de lo que pasó con Vito Quiles cobrando"

Y lejos de guardar silencio, Nacho Abad no ha tardado en interrumpir a su colaboradora con un reproche. "¿Qué se hizo mal el otro día? Yo no reventé ningún micro contra el suelo", ha denunciado el presentador mientras la periodista trataba de explicarse. "Sinceramente creo que fue algo muy agresivo, si se iba a tratar ese tema, ella lo debería haber sabido y creo además que con personas con las que ella ha debatido tantas veces se merecía que este espectáculo se hubiese evitado desde todos los puntos de vista", ha añadido Pintor.

"Yo no voy a censurar a nadie", aclaraba el conductor de 'En boca de todos', explicando por qué dejó a Antonio Naranjo cuestionar en directo las lesiones de su compañera. "Lo que ha pasado con Sarah Santaolalla es un tema público, lo ha colgado en sus redes, ha acudido a actos públicos y ha acudido a TVE cobrando a hablar sobre lo que pasó con Vito Quiles. No es un asunto privado", ha espetado entonces el periodista.

"Bueno, cobrando como todos los tertulianos que vamos a todos los sitios cobrando. Tenemos la mala costumbre de cobrar para poder comer", puntualizaba entonces María José Pintor, pidiendo una rectificación al comunicador por sus intenciones tras esa aclaración sobre la joven. "No lo he juzgado, he aportado el dato. No es un asunto privado, Antonio tenía todo el derecho de hablar de ello como lo tuvo también Ramón Espinar y como lo vais a tener ahora todos", se excusaba Nacho Abad. "Lo dices así y… ella no mercadea con esa situación", le ha confrontado Pintor.

Acto seguido, el presentador no ha dudado en cargar sobre algunas de las afirmaciones de Sarah Santaolalla en su comunicado contra el espacio de Cuatro. "En este programa no se le ha tratado mal y no se ha humillado a las víctimas", ha sentenciado con gesto serio. "Me parece muy doloroso que se diga que en este programa se humilla a las víctimas, que permite el acoso... Hay determinadas afirmaciones respecto a la estructura y el esqueleto de este este programa que son intolerables", señalaba Abad.

"Y entiendo que ese comunicado es fruto de un acaloramiento porque yo le tengo cariño a Sarah y no del raciocinio. Uno cuando hace un comunicado primero lo piensa. Creo que este programa está lleno de buenas personas y honestas", explicaba a continuación Nacho Abad. "Explícame por qué hace un comunicado arremetiendo contra este programa con semejante dureza", le preguntaba el comunicador a la periodista.

💥María José Pintor continúa defendiendo la mentira de Sarah Santaolalla, y que se la maltrató en el programa de Nacho Abad, que le responde "Me parece dolorosísimo que de este programa se diga que se humilla a las víctimas, que se diga que se permite el acoso" #EnBocaDeTodos12M pic.twitter.com/wt9syxGiCQ — Jali #STOPokupas (@jaliroller) March 12, 2026

Ha sido entonces cuando Antonio Naranjo se ha sumado a la lluvia de ataques contra Santaolalla. "Yo no doy explicaciones, las exijo. A ella, a quiénes la protegen porque se están defendiendo una mentira. Lo único que se hizo en este programa, con todo el respeto, la educación e incluso con algo de dolor, es poner sobre la mesa unos hechos ante una actuación de la que se sacaba un partido público y político", ha señalado con dureza el rostro de Telemadrid.

"Me limité, que es revolucionario, a leer lo que decía un informe médico forense de una resolución judicial, ante una persona que quería hacerme a mí cómplice de una farsa…", ha añadido el colaborador de Nacho Abad, aún firme en su denuncia de que Sarah Santaolalla está emprendiendo un teatro para legitimar la narrativa del Gobierno sobre los peligros y el acoso de la ultraderecha. "Simplemente cumplí con mi obligación periodística", añadía el comunicador.

"Va de prima donna a un acto en el que el mayor odiador de España utiliza un caso montado para intentar convertir a cualquier crítico, disidente o periodista en un odiador de él para taparse sus propias vergüenzas", ha sentenciado entonces Antonio Naranjo cargando de lleno contra el presidente del Gobierno.

Y el colaborador de Nacho Abad no ha dudado en lanzar un nuevo dardo a su compañera."Con lo cual las explicaciones se las pido yo a Pedro Sánchez y a Sarah Santaolalla… Lo que hizo ayer Sarah en ese acto público al lado del presidente del gobierno es llamarme acosador… A mí no me llama acosador ni Dios", ha terminado denunciando Naranjo. "El que se atreva a llamarme a mí acosador va a tener que enfrentarse a la justicia", insistía desafiante.