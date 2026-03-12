Antonio Naranjo, en plena cruzada contra Sarah Santaolalla, se atreve a lanzar esta afirmación que involucra a Pedro Sánchez

Hace dos días, Sarah Santaolalla decía 'basta' y decidía poner fin a sus colaboraciones en el programa 'En boca de todos' tras verse envuelta en una encerrona por parte de Antonio Naranjo e incluso del presentador del espacio, Nacho Abad. Ambos pusieron en duda sus lesiones en el brazo tras ser, supuestamente, agredida por Vito Quiles, motivo por el cual tiene que llevar cabestrillo.

"Lo primero, preguntarle a Sarah si vas a seguir con el cabestrillo puesto en este debate", le espetó Antonio Naranjo nada más comenzar. "Hasta que el informe médico así lo pida", le replicó ella. Lejos de quedarse ahí, el colaborador insistió en sus ataques: "No puedo mirar para otro lado después de publicarse que Marlaska te ha puesto escoltas".

La analista política pidió al presentador que pasasen a otro tema, pero él se negó. "Este tema no está en la escaleta, pero no voy a censurar a Antonio", dijo, mostrando claramente su apoyo a su compañero. "¿O sea que cuando hablamos de los problemas de otros sí censuramos?", reaccionó Sarah Santaolalla. Con la complicidad de Nacho Abad, Antonio Naranjo acusó a la colaboradora de haber interpuesto una denuncia falsa contra Vito Quiles.

Sarah Santaolalla abandonó 'En boca de todos' con un ataque de ansiedad

Finalmente, la joven no soportó la presión y acabó abandonando el plató con un ataque de ansiedad. Pese a esto, Antonio Naranjo continuó vilipendiando a su compañera: "Yo no puedo permanecer al margen cuando el juez y el médico forense dicen que se lo ha inventado, que no tiene lesiones y que no hay razón ni compatibilidad entre lo que ella denuncia y lo que realmente ha pasado".

Unas palabras que fueron respaldadas por Nacho Abad, quien aseguró: "Yo en las imágenes personalmente no veo ninguna agresión física. Las he mirado una y otra vez y no veo una agresión. Y veo un auto del juzgado que dice que no hay lesiones objetivables". Tras vivir este desagradable momento en directo, Sarah Santaolalla publicaba un comunicado en sus redes sociales anunciando su abandono definitivo del programa de Cuatro.

Un día después, este miércoles 11 de marzo, la colaboradora de TVE ha participaba en el I Foro contra el Odio, organizado por el Gobierno para poner cara y voz a las personas que sufren acoso y violencia, tanto en las redes como en su vida diaria. En el debate, moderado por Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Sarah ha hecho referencia a lo ocurrido un día antes en 'En boca de todos'.

"Cuando tú te plantas en un medio de comunicación y dices que esa forma de trabajar es corrupción, cuando no quiero estar en mesas con condenados por mentir, no quiero compartir esos espacios, no quiero estar con gente que ningunea a las víctimas de agresiones sexuales, a víctimas de violencia de género. No quiero estar con gente que desprecia los derechos humanos. Y además lo dices, y dices quién, eso tiene un precio", ha lamentado Sarah Santaolalla.

Antonio Naranjo continúa su cruzada contra Sarah y Pedro Sánchez

Unas palabras de las que se ha hecho eco Antonio Naranjo y que ha utilizado para volver a atacar a su excompañera de programa, a la que ahora acusa, incluso, de "huir a los brazos" de Pedro Sánchez. "Sarah, cielo, deja de hacer el ridículo. Simplemente te hemos dicho que ni el juez ni el médico confirman que te haya agredido nadie. Vamos, que te lo has inventado y al confirmarse la trola, has huido a los brazos de Sánchez a montar otra película", ha escrito en presentador de Telemadrid en su cuenta de X.

Sara, cielo, deja de hacer el ridículo. Simplemente te hemos dicho que ni el juez ni el médico confirman que te haya agredido nadie. Vamos, que te lo has inventado y, al confirmarse la trola, has huido a los brazos de Sánchez a montar otra película. 🧑‍🎤🤣 pic.twitter.com/1IquXoxtYx — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 11, 2026

Y no solo eso, puesto que, poco después, escribía otro tuit en este caso cargando también contra Pedro Sánchez, quien siempre ha mostrado su apoyo a Sarah Santaolalla tras el acoso que lleva tiempo recibiendo de la ultraderecha. "A mí que Sarah diga tonterías me es indiferente. Pero que todo un presidente del Gobierno ampare y use a una pobrecilla para vender la idea de que él sufre odio y legislar contra la democracia sí me parece gravísimo. Es Juana Rivas II, pero desde Moncloa", sentenciaba Antonio Naranjo.