El comunicado de Antonio Naranjo que prende más la polémica tras la salida de Sarah Santaolalla de 'En boca de todos'

Sarah Santaolalla ha terminado dejando para siempre su puesto en 'En boca de todos' este martes después de que Antonio Naranjo liderase una encerrona en directo acusándola de mentir en su denuncia contra Vito Quiles. Tras poner en duda su parte de lesiones, la analista política ha terminado abandonando el plató entre lágrimas con un ataque de ansiedad para anunciar más tarde su desvinculación definitiva del espacio de Cuatro. Y el periodista no ha tardado en responder en redes.

"He decidido poner fin a mi trabajo en el programa "En Boca de Todos". Ésta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear más. Ninguna persona decente puede tolerar esto. Gracias a los que han estado a la altura", ha escrito la periodista en su perfil de X poco después de abandonar de forma abrupta el plató de 'En boca de todos' tras un tenso cara a cara con el rostro de Telemadrid.

He decidido poner fin a mi trabajo en el programa "En Boca de Todos". Ésta ha sido la última encerrona. No puedo más, no tengo que aguantar más y no quiero blanquear

más.

Ninguna persona decente puede tolerar esto.

Gracias a los que han estado a la altura. pic.twitter.com/BWAeout8ZO — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) March 10, 2026

Antonio Naranjo desacredita la denuncia de Sarah Santaolalla: "Es un montaje político que el Gobierno explota para justificar su relato"

Y Antonio Naranjo también ha tomado su perfil en X para pronunciarse sobre lo ocurrido. "Siento que nadie lo pase mal. Pero creo que por encima de todo está la decencia y no se puede estar delante de un montaje político que el Gobierno explota para justificar su relato y hacer como si nada", ha comenzado explicando el periodista, reafirmándose en su cruzada contra la colaboradora televisiva.

"No quería hacer sufrir a Sara. Pero no puedo hacer sufrir a la verdad", ha insistido el colaborador de Nacho Abad. "He dicho mil veces que perseguir a alguien no es periodismo. Pero de ahí a inventar una agresión física para que el Gobierno consolide su discurso de que España tiene un problema de ultraderecha violenta, no. Y eso ha sido esto. Y Sara lo ha permitido", ha añadido el periodista.

"La violencia contra las mujeres es un problema muy grave. Invocarlo para hacer el juego al Gobierno deja en mal lugar a las víctimas, y eso tampoco puede ser", subrayaba Antonio Naranjo. "No abusen de mi paciencia. Sarah me da pena. Pero las víctimas de verdad, que son muchas, no se merecen un montaje al servicio de la falacia de Sánchez contra la ultraderecha violenta y blablablá que según él, deudor de Otegi, somos todos. Aquí la verdad: médico forense y juez", ha publicado a continuación.

No abusen de mi paciencia. Sarah me da pena. Pero las víctimas de verdad, que son muchas, no se merecen un montaje al servicio de la falacia de Sánchez contra la ultraderecha violenta y blablablá que según él, deudor de Otegi, somos todos. Aquí la verdad: médico forense y juez. pic.twitter.com/FZgbA806CX — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) March 10, 2026

Así, Antonio Naranjo ha compartido con sus seguidores de la red social un documento en el que se especifica que "no se aprecian lesiones objetivas" y que Sarah Santaolalla "no aportó los vídeos de la supuesta agresión" perpetrada por Vito Quiles en su denuncia a pesar de que sí los compartió en sus redes sociales. "Y aquí lo que he explicado", ha añadido entonces el periodista denunciando una supuesta "estrategia" de la analista política y el presidente del Gobierno.

"Todo es una estrategia para que Pedro Sánchez no dé explicaciones de nada ni asuma responsabilidades y diga que todo es violencia. Así empieza mañana el Foro contra el Odio: Pedro y Sarah", ha denunciado el rostro de Telemadrid, adjuntando la programación de un evento que tendrá lugar este miércoles 11 de marzo en el que participará Sarah Santaolalla entre otros profesionales como parte de una mesa redonda sobre el impacto del odio en personas y comunidades.