Makoke relata en 'De Viernes' el violento episodio en el que llegó a pensar que Kiko Matamoros la "mataba"

Makoke ha decidido poner fin a años de silencio y contar lo que hasta ahora había callado de su relación con Kiko Matamoros. La colaboradora ha concedido un desgarrador 'Scoop' a '¡De viernes!', donde se ha abierto en canal con Santi Acosta sobre uno de los episodios más duros de su vida.

Tal y como ha recordado ella misma en el programa de Telecinco, su relación con Matamoros comenzó a los pocos días de que este fuera padre de su cuarta hija con Marián Flores, de la que se separó para iniciar una nueva vida junto a Makoke. Ambos estuvieron 25 años juntos, y fruto de su relación nació su hija, Anita Matamoros.

Actualmente, el exmatrimonio está envuelto en un proceso judicial por un presunto delito de alzamiento de bienes y ocultación de patrimonio. Por tal motivo, hace unos días tuvieron que verse las caras en el juzgado. Según los investigadores, tanto Makoke como Kiko habrían llevado a cabo una presunta estrategia ilegal para evitar el embargo de sus ingresos y bienes por parte de Hacienda, eludiendo así el pago de una deuda tributaria que superaba el millón de euros.

Tras tener que pasar el mal trago de sentarse en el banquillo de los acusados, la malagueña ha decidido dar un golpe en la mesa y contar con pelos y señales su vida al lado del excolaborador de 'Sálvame'. "Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años, sé que las represalias van a ser grandes, pero basta ya de tener miedo. Todas las personas que hemos estado a su lado somos unas víctimas, todas", reconoce Makoke.

El violento episodio en el que Makoke pensó que Kiko la "mataba"

Aunque, sin lugar a dudas, el momento más desgarrador de la entrevista fue cuando la colaboradora de 'Fiesta' relató un brutal episodio por el que incluso tuvo que intervenir la Guardia Civil. Según ha explicado a Santi Acosta, fue durante una salida nocturna, cuando Kiko Matamoros perdió completamente los papeles motivado por los celos. Los hechos se remontan al 17 de enero de 2010, en la conocida discoteca Buda de Madrid.

Al parecer, la pareja se encontraba de fiesta junto a Arantxa de Benito y Guti. Según cuenta Makoke, "uno le llama cornudo. (Kiko) se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí". Lejos de quedarse la cosa ahí, tras el incidente en la discoteca, siempre según la versión de Makoke, ambos se fueron a casa, donde lo ocurrido horas antes se quedó en una broma en comparación con lo que pasó en el domicilio.

"Cogió el coche por la carretera de La Coruña a 200 por hora. Le decía que no íbamos a matar y decía 'me da igual'. Fuera de sí, llegamos a casa, le dije que se calmara porque los niños estaban dormidos. Estaba fuera de sí, y lo único que quería es que los niños no se despertaran. Él me decía que cuando me estaba follando al otro no me importaba mi hija", cuenta la malagueña en el programa de Telecinco.

En ese momento, "intenté llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara. Me tiró al suelo y me puso el pie en la cara diciéndome si había visto lo que había liado por follarme a un tío. Estaba fuera de sí, yo pensaba que me mataba. Conseguí escaparme, bajar a la planta de abajo y llamar a la Guardia Civil. Mi hijo Javi se despertó y bajó asustado cuando estaba allí la policía. Cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa se lo llevaron detenido".

Makoke desvela todo lo que vivió la noche en la que Kiko Matamoros fue detenido por la Guardia Civil: "Estaba fuera de sí, pensaba que me mataba".



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'¡De viernes!' muestra por primera vez en televisión el atestado policial

Tras la detención, Makoke recuerda que ella fue a un centro sanitario, donde un médico dio parte de sus lesiones: ·"A mí me reconoce un médico porque tenía desgarros en el cuello y en la cara, tenía marcas, pero no presenté denuncia porque no quería perjudicar al padre de mi hija. Cuando le soltaron y volvió a casa no paraba de llorar, lloraba como un niño pequeño, yo hasta le entendía, él estaba intentando superar la infidelidad y además yo le quería", confiesa.

'¡De viernes!' ha mostrado por primera vez en televisión el atestado policial de aquel 17 de enero de 2010. Según los agentes que intervinieron en el altercado, cuando llegaron al domicilio familiar en la localidad madrileña de Majadahonda, se encontraron una escena que aparentaba ser VIOGEN (Violencia de Género).

El atestado policial que recoge el episodio entre Makoke y Kiko Matamoros que acabaría con él detenido por un posible caso de violencia de género.



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Los celos de Kiko Matamoros marcaron su relación con Makoke, tal y como explica la colaboradora en su 'Scoop' en el programa de Telecinco. Según cuenta, "todas nuestras peleas venían cuando salíamos de fiesta, que lo hacíamos mucho porque se pensaba que yo miraba a otros hombres. Tenía que ir mirando para abajo. Tengo un grupo de amigas que se iban de viaje y decía que salían para zorrear. Yo nunca salía con ellas. Nosotros teníamos un código de pareja por el que ninguno salía solo".

La madre de Javier Tudela y Anita Matamoros también relató otra de sus brutales peleas: "El 29 de diciembre era mi cumpleaños y, después de un concierto fuimos al camerino y me cantaron el 'cumpleaños feliz'. (Kiko) me dijo: 'Estás encantada de ser el centro de atención, daba vergüenza como te contoneabas ahí. Anda vámonos para casa'. Tuvimos una bronca brutal en el coche y le tuve que decir que subiera para casa porque me había amargado el cumpleaños. Yo estaba llorando a moco tendido".

Makoke explica que sus amigos le avisaron de las actitudes de su pareja: "Mi entorno me advertía de lo que pasaba. Mis amigas siempre me decían que no era ni medio normal como me trataba y como me ninguneaba. Yo le defendía diciendo que era muy celoso".