Kiko Matamoros arremete contra RTVE por lo que se ha visto en plena cobertura del Mundial: "La basura más grande"

La 1 emitió este sábado a partir de las 0:00 horas uno de los partidos más interesantes hasta ahora del Mundial 2026, el que enfrentó a Brasil con Marruecos. Un encuentro que acabó en empate a 1 y cuya retransmisión no gustó nada a Kiko Matamoros.

Cabe decir que los espectadores se sorprendieron al ver este sábado algo que es bastante inusual en televisión y es que el partido contó con dos narradores diferentes. Así, por un lado Alicia Arévalo se encargó de narrar los ataques de Brasil mientras que Pedro San Miguel hizo lo propio con Marruecos.

De esta manera, los dos periodistas y habituales narradores de RTVE se repartieron el trabajo en una narración a dos voces, que es muy habitual en la radio, pero que en televisión es algo completamente nuevo. Junto a ellos estuvo Chapi Ferrer como comentarista.

Una novedad que parece que a Kiko Matamoros le chirrió. "La narración del Brasil-Marruecos por RTVE es la basura más grande que he visto en años", empezó diciendo sin pudor. "Tendenciosa, subjetiva, carente de garra, incómoda de oír y, sobre todo, de una pobre técnica lamentable", siguió diciendo el colaborador.

Asimismo, Kiko Matamoros dejó claro que será la última vez que le da una oportunidad a La 1 para seguir el Mundial. "La última que escucho por ahí", sentenció en su cuenta de "X".

La narración del Brasil-Marruecos por @rtve es la basura más grande que he visto en años: Tendenciosa, subjetiva, carente de garra, incómoda de oír y , sobre todo, de una pobreza técnica lamentable. La última que escucho por ahí. — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) June 14, 2026

El equipo de RTVE para el Mundial 2026

Para la retransmisión del Mundial 2026, RTVE ha apostado por tres equipos de narración con Juan Carlos Rivero, Paco Caro, Alicia Arévalo y Pedro San Miguel a la cabeza. Junto a ellos estarán especialistas como Mario Suárez y Vero Boquete, Gaizka Mendieta y Chapi Ferrer como comentaristas.

Asimismo, en cada partido, contarán también con la colaboración de algunos de los periodistas de RTVE que estarán a pie de campo como Roi Groba, Roberto Quintana, Nico Díaz y Andrés Rubio.

TVE contará en todos los programas e informativos con sus enviados especiales, Lourdes García, María Relaño, Albert Hernández y David Martínez, además de las corresponsalías de México, Nueva York y Washington, cerca de 50 personas desplazadas, así como los profesionales de RTVE en Madrid y Barcelona.