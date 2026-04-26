Kiko Matamoros anuncia su "respuesta merecida" contra Mediaset y acusa de manipular a 'De Viernes' con Makoke

Kiko Matamoros ha roto su silencio tras la brutal entrevista concedida por Makoke a Santi Acosta en 'De Viernes'. En ella, su exmujer relató con pelos y señales algunos de los episodios más duros de su relación con el padre de su hija, como cuando, según sus propias palabras, pensó que este la "mataba".

Sucedió el 17 de enero de 2010 cuando Makoke y Kiko Matamoros salieron de fiesta junto a Guti y Arantxa de Benito a la madrileña discoteca Buda. Allí, un hombre "le llama cornudo. (Kiko) se fue para él, se enzarzaron. Ese día fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí", contó la colaboradora. Aunque lo peor fue al llegar a su domicilio.

"Cogió el coche por la carretera de La Coruña a 200 por hora. Le decía que nos íbamos a matar y decía 'me da igual'. Fuera de sí, llegamos a casa, le dije que se calmara porque los niños estaban dormidos. Yo lo único que quería era que los niños no se despertaran, él me decía que cuando me estaba follando al otro no me importaba mi hija", recuerda la malagueña.

En ese momento, ella intentó "llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara. Me tiró al suelo y me puso el pie en la cara diciéndome si había visto lo que había liado por follarme a un tío. Pensé que me mataba". Finalmente, "conseguí escaparme, bajar a la planta de abajo y llamar a la Guardia Civil. Cuando los agentes vieron cómo estaba todo en casa se lo llevaron detenido".

Kiko Matamoros explota contra Mediaset y '¡De viernes!'

Un estremecedor testimonio que ha hecho explotar a Kiko Matamoros, quien no está dispuesto a tolerar que se le deje de "maltratador", e incluso ha advertido con emprender acciones legales contra Mediaset y '¡De viernes!', acusándoles de dar una información "fragmentada". Aunque ya se pronunció a través de Lydia Lozano el mismo viernes, ahora ha sido él quien ha decidido romper su silencio en redes sociales.

"Estoy alucinando por la facilidad con la que se puede manipular y atacar la integridad de alguien, en un relato construido y perfectamente estructurado en base a la mentira y la vil fragmentación de unos archivos. Tendréis la respuesta merecida", ha escrito el colaborador televisivo en su cuenta de X.

Estoy alucinado por la facilidad con la que se puede manipular y atacar la integridad de alguien, en un relato construido y perfectamente estructurado en base a la mentira y la vil fragmentación de unos archivos.

Tendréis la respuesta merecida @mediasetcom @deviernestv — Kiko Matamoros (@KikoMatamoros) April 25, 2026

Este sábado, en 'Fiesta', Kike Calleja reveló la conversación que había mantenido con Kiko Matamoros tras la emisión del 'Scoop' a su exmujer. "He tenido una conversación esta mañana con Kiko y me ha mandado un par de mensajes que quiere compartir", ha empezado diciendo el periodista, antes de hacer públicos el contenido de los mismos.

Lo que más le duele a Kiko de la entrevista de Makoke

"Estuvo viendo la entrevista. No la vio entera en directo, ha terminado de verla esta misma mañana. Hay gente de su entorno que me ha llegado a decir que, en algunos momentos, se le llenaban los ojos de lágrimas. Yo le preguntaba hoy '¿cómo te sientes?' y me decía 'me siento decepcionado', entiendo que también triste y le causa dolor, el dolor que esto le pueda causar a su hija", explica Kike Calleja.

Cabe recordar que, a día de hoy, la relación entre Kiko Matamoros y su hija Anita es nula, pero eso no borra el cariño que el colaborador siente por ella: "No tienen relación por diferentes circunstancias. A él le gustaría tener una relación con ella". Por su parte, Marisa Martín Blázquez añade que esto es lo que más le duele a Kiko, el hecho de no tener relación con su hija menor.