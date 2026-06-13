'Informativos Telecinco' cancela una edición y 'Fiesta' pierde terreno: el motivo del cambio de programación este fin de semana

'Fiesta', el programa de Emma García, sufrirá este fin de semana un recorte en su duración. Así, este sábado 13 de junio, el magacín producido por Unicorn Content retrasará su emisión a las 17:00 horas por culpa de la Fórmula 1.

Y es que este fin de semana, Telecinco ofrecerá en abierto el Gran Premio de Cataluña-Barcelona desde Montmeló. En concreto, el sábado, la cadena de Mediaset emitirá la clasificación desde las 15:30 horas con un previo. Será a las 16:00 horas cuando retransmita en directo la clasificación de los pilotos.

De esta manera, 'Informativos Telecinco' verá reducida su duración para poder emitir el previo. Mientras que al día siguiente, el domingo 14 de junio la carrera comenzará a las 15:00 horas con un largo previo desde las 14:00 horas, lo que conllevará la cancelación de la emisión del informativo que conduce María Casado.

Por su parte, 'Fiesta' no comenzará este sábado y domingo hasta las 17:00 horas aproximadamente. Un cambio de horario con el que el programa empieza a prepararse para que muy pronto reduzca drásticamente su duración pasando de durar cinco horas a tener solo tres horas de emisión.

Hay que recordar que Telecinco prepara 'El show de Paz', un nuevo programa de humor y entretenimiento que liderará Paz Padilla y que se emitirá las tardes de sábados y domingos entre las 16:00 y las 18:00 horas justo antes de 'Fiesta', que se mantendrá en emisión durante todo el verano aunque queda por conocer quién sustituirá a Emma García.

Por ahora no hay muchos detalles sobre 'El show de Paz' y cuándo llegará oficialmente a la cadena. Lo que sabemos es que el espacio estará producido por Secuoya Studios y contará con Raúl Prieto ('Sálvame', 'Viva la vida' y 'Supervivientes') como productor ejecutivo.

El nuevo magacín, que hará tándem con 'Fiesta' los fines de semana, será un formato de entretenimiento que mezclará humor y emociones y en el que la actriz, cómica y presentadora exhibirá gran parte de los registros que han marcado su carrera. El programa tendrá un tono cercano y optimista y acercará a la audiencia las historias humanas de grandes héroes anónimos de nuestro tiempo.

La cobertura de BeMad y Telecinco del GP de Cataluña de Fórmula 1

La retransmisión del domingo arrancará en Telecinco a las 14:00h, una hora antes de la salida, con un previo que analizará todas las claves de la carrera y recogerá declaraciones y entrevistas con los principales protagonistas del campeonato.

Uno de los focos estará puesto en Fernando Alonso, que afronta una nueva cita ante la afición española mientras continúa peleando por maximizar el rendimiento de un monoplaza que no le está permitiendo luchar por las posiciones deseadas. También será protagonista Carlos Sainz, que buscará volver a puntuar ante su público tras sumar puntos en tres grandes premios esta temporada y se verá obligado a exprimir al máximo su talento para compensar las limitaciones de su coche.

La cobertura comenzará el viernes 12 de junio en Be Mad con la emisión de las dos primeras sesiones de entrenamientos libres, a las 13:25h y las 16:55h. Estas tandas permitirán a pilotos y equipos realizar la primera toma de contacto con el trazado catalán y trabajar en la puesta a punto de los monoplazas para adaptarlos a las características del circuito.

El sábado 13 de junio, Be Mad ofrecerá los terceros entrenamientos libres a partir de las 12:25h. Posteriormente, Telecinco tomará el relevo desde las 15:30h con la sesión de clasificación que determinará el orden de salida de la carrera.

El domingo 14 de junio, tras el previo especial desde las 14:00h, llegará el momento culminante del fin de semana con la disputa del Fórmula 1 MSC Cruises Gran Premio Barcelona-Catalunya, cuya salida está prevista para las 15:00h.

Todas las retransmisiones contarán con la narración de Gonzalo Serrano y los comentarios de Miguel Portillo e Iván Vicario, con José Galindo siguiendo desde el circuito todo cuanto ocurra dentro y fuera de la pista.

Así queda la programación de Telecinco el sábado 13 de junio:

07:50 horas - 'Got Talent' (reposición)

11:00 horas - 'Más que coches'

12:15 horas - 'El precio justo' (reposiciones)

15:00 horas - 'Informativos Telecinco'

15:30 horas - 'F1 2026: GP Barcelona-Catalunya' (previo)

16:00 horas - 'F1 2026: GP Barcelona-Catalunya. Clasificación

17:00 horas - 'Fiesta'

21:00 horas - 'Informativos Telecinco'

Así queda la programación de Telecinco el domingo 14 de junio: