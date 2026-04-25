Kiko Matamoros paraliza 'De Viernes' en Telecinco con este mensaje tras la fuerte acusación de Makoke

Una semana después de que Telecinco levantara el veto a Belén Esteban, durante la entrevista a Ylenia Padilla en '¡De viernes!', ha hecho lo propio con Kiko Matamoros. Poco a poco los excolaboradores de 'Sálvame' vuelven a tener cabida en los programas de Mediaset. Aunque, en el caso de Kiko, no precisamente para bien.

Y es que el colaborador ha sido el protagonista absoluto de la desgarradora entrevista que ha concedido su exmujer, Makoke, a Santi Acosta. Un 'Scoop' en el que ha relatado con pelos y señales los malos tratos que sufrió por parte del padre de su hija Anita. "Quiero contar mi verdad, lo que yo he vivido durante 25 años. Sé que las represalias van a ser grandes… basta ya de tener miedo", aseguraba la malagueña.

Uno de los episodios más duro que ha relatado la colaboradora de 'Fiesta' fue un día en el que, según confiesa ella misma, pensó que la mataba. Los hechos se remontan al 17 de enero de 2010, cuando salieron junto a Guti y Arantxa de Benito a la madrileña discoteca Buda. En un momento dado, "uno le llama cornudo. (Kiko) se fue para él, se enzarzaron, al otro le echaron. Ese fue de los peores episodios de mi vida. Estaba fuera de sí".

Tras salir de la discoteca, según la versión de Makoke, Kiko Matamoros "cogió el coche por la carretera de La Coruña a 200 por hora. Le decía que nos íbamos a matar y decía 'me da igual'. Fuera de sí, llegamos a casa, le dije que se calmara porque los niños estaban dormidos. Yo lo único que quería es que no se despertaran. Él me decía que cuando me estaba follando al otro no me importaba mi hija".

Makoke desvela todo lo que vivió la noche en la que Kiko Matamoros fue detenido por la Guardia Civil: "Estaba fuera de sí, pensaba que me mataba".



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El día en que, según Makoke, Matamoros casi "la mata"

En ese momento, ella "intentó llamar a la policía y me arrancó el teléfono para que no llamara. Me tiró al suelo y me puso el pie en la cara diciéndome si había visto lo que había liado por follarme a un tío. Yo pensé que me mataba". Finalmente, Makoke consiguió escapar y llamar a la Guardia Civil: "Cuando los agentes vieron como estaba todo en casa se lo llevaron detenido", recuerda.

A todo eso se sumó un mal momento económico: "Empezó a ser promotor de boxeo, el primer combate fue muy bien, se aventuró y se fue a la ruina, no pagó a nadie". Por si esto fuera poco, según recuerda la colaboradora "me coincidió con la enfermedad de mi padre. Fue un antes y un después porque él no tenía trabajo. El día que falleció mi padre fue una cosa muy dolorosa. Pasé el día velándole en el tanatorio y me di cuenta de la persona que era".

Debido a que su casa en Málaga estaba llena de familiares y allegados, la pareja se quedó en un hotel: "Cuando llegué le dije que me abrazara". Sin embargo, la reacción de Matamoros no fue la que se esperaba: "Se fue a desayunar al bufet. Le dije que no me dejara sola y él me dijo que no estaba para tonterías. Me quedé llorando y me di cuenta de que este tío no tiene corazón. Hice clic y fue un año muy duro".

Kiko Matamoros interviene en '¡De viernes!' para contestar a su exmujer

En aquel momento, la madre de Makoke les ayudó mucho. Tras una transferencia de su madre, la pareja tuvo una nueva discusión, ya que Kiko Matamoros sacó el dinero de la cuenta. Según recuerda ella, el padre de su hija se cogió el coche y se fue a Marbella. Ella, por su parte, decidió marcharse a Ibiza, donde conoció a un chico y cometió una infidelidad: "No se lo cuento a Kiko hasta el día que me separé". "Fue nuestra primera separación, no tenía que haber vuelto, pero volví", lamenta la entrevistada.

Desde el plató de '¡De viernes!', los colaboradores han opinado sobre estas declaraciones de Makoke. Algunos, no daban crédito a lo que acababan de escuchar. "Yo recuerdo a un equipo que se divertía mucho", asegura Terelu Campos, que era gran amigas de ambos. Por su parte, Lydia Lozano ha dejado claro que nunca ha visto a Makoke con la cabeza baja en una discoteca. Además, la que fuera compañera de Kiko Matamoros en 'Sálvame' ha explicado que este le estaba escribiendo por WhatsApp.

"Lo está viendo y está diciendo jajajaja que diga dónde está la herencia de su madre y cómo la ha cobrado. Su madre le debió dar 3.000 euros", ha leído la colaboradora el mensaje de su compañero. Lydia esperando que le dijera algo más, bromeó: "Estoy aquí como una telégrafa". De esta forma, Kiko Matamoros ha vuelto a ser nombrado en Telecinco ya que, desde la cancelación de 'Sálvame', la mayoría de sus colaboradores habían sido censurados por la cadena. Para ser que, poco a poco, ese veto se va levantando.