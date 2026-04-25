Máximo Huerta destapa el infierno que vivió por culpa de 'Sé lo que hicistéis" y lo que decían de su sexualidad: "Llegaba a plató con miedo"

Máximo Huerta ha sido el último invitado en pasar por '¡Menudo cuadro!', el pódcast conducido por Carlota Corredera, David Andújar y David Insua en En Play. Y aunque el escritor ha acudido al espacio para promocionar su nuevo libro, ha terminado sincerándose sobre "el peor momento de su vida televisiva", confesando cómo le afectaban las parodias de 'Sé lo que hicisteis' en las que acentuaban "su pluma".

En un punto de la entrevista, Carlota Corredera no dudaba en preguntar a su invitado si, a lo largo de todos los años que ha colaborado en televisión, en alguna ocasión se ha sentido cohibido o presionado para "ocultar" su condición sexual ante las cámaras. "Sí, cuando salió 'Sé lo que hicisteis'. Fue el peor momento de mi vida televisiva. Jamás lo he pasado tan mal", señalaba sin rodeos el escritor.

Máximo Huerta señala a 'Sé lo que hicisteis' por las bromas sobre su sexualidad: "Me sentí ridiculizado"

Así, Máximo Huerta ha desvelado que durante el tiempo de emisión del extinto espacio de La Sexta capitaneado por Ángel Martín, llegó a "autocensurarse" durante sus apariciones para no ser objeto de burla en el programa por su condición sexual. "Te criticaban, y alguna vez hicieron algunas bromas durísimas con la sexualidad, durísimas. Yo podía cometer errores pero ahí me sentí ridiculizado, dolido... Me sentí muy mal", ha denunciado el de Utiel.

Esta semana hemos celebrado Sant Jordi invitando a @maximohuerta a venir al programa. No sabéis la entrevista que nos dio. Por si no la visteis ayer, os la dejamos aquí 🖼️: https://t.co/wbwqQ3VfxQ pic.twitter.com/xHPnYdG0Lq — ¡Menudo Cuadro! (@menudo_cuadro) April 24, 2026

"Que yo luego con Patricia genial, Ángel ha venido a mi librería y lo entendió. Hay cordialidad, las heridas están cerradas. Pero en aquel momento sí que vi mi pluma en un espejo, en una parodia y para mí fue terrorífico", ha subrayado el escritor ante Carlota Corredera, David Insua y David Andújar, poniendo el foco en las caricaturas plagadas de homofobia que 'Sé lo que hicisteis' firmaba para "parodiar" al escritor en sus intervenciones televisivas.

Y el foco que el espacio de La Sexta puso en "su pluma" y la libre expresión de su identidad no tardó en hacer mella en el escritor. "Yo llegaba al plató de Ana Rosa por las mañanas con miedo a moverme, con miedo a sentarme en el sillón, miedo a cruzar las piernas, miedo a hacer un movimiento así porque lo ponían el movimiento y parecía cualquier otra cosa... Porque se verbalizaron cosas", ha explicado Máximo Huerta. "Fue durísimo, nunca lo había dicho", aseguraba.