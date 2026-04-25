Àngel Llàcer estrena 'Una fiesta de muerte' en Antena 3 y se adelanta a las críticas: "Es un formato real; no hay ficción ni nada pactado"

Àngel Llàcer atraviesa un gran momento profesional en Atresmedia después de estar a punto de morir hace dos años. Sigue cada viernes como el presidente del jurado de 'Tu cara me suena' siendo además el único rostro que ha permanecido desde la primera edición y se estrena ahora como presentador en el prime time de Antena 3 con 'Una fiesta de muerte', que llega este sábado a la cadena.

Marta Sánchez, Bertín Osborne, Antonio Resines, Glòria Serra, Ana Peleteiro, Alberto Chicote y Esperansa Grasia son las 7 celebrities que participan en este primer episodio, que lleva como título 'Una fiesta de muerte: muerte en el museo' y transcurre en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

En 'Una fiesta de muerte', Àngel Llàcer ejerce de maestro de ceremonias y es el encargado de ir proponiendo una serie de juegos y de pistas a los famosos para que descubran qué otro famoso es el asesino de uno de ellos. Los seis famosos supervivientes deben competir por desvelar la identidad del enigmático asesino, y solo uno logrará resolver el misterio y alzarse como el mejor detective de la noche.

Cartel oficial de 'Una fiesta de muerte'

¿Qué nos vamos a encontrar en 'Una fiesta de muerte'? ¿Cómo lo definirías?

Es un formato muy especial, con una energía muy distinta. Realmente hace honor a su nombre porque es una fiesta y además es un evento porque ahora hacemos uno, más adelante haremos otro aunque no se sabe cuándo, yo ya he grabado varios con diferentes famosos y con más misterios. Pero yo creo que al hacer algo eventual y extraordinario, yo creo que la energía que se desprende es muy especial.

Y luego es un juego en el que todos estos famosos vienen a olvidarse de quiénes son y a qué se dedican y todos juegan y se convierten en investigadores. Yo también juego con ellos. Y además yo hago que se lo tomen muy en serio porque tienen que adivinar quién es el asesino porque el asesino no es ninguno de ellos. El asesino es cualquier persona y a través de juegos en equipos, individuales en los que hay muchas traiciones y muchas emociones, a través de los juegos y las pistas cada uno hace su elucubración. Ellos cuando llegan tampoco saben quién va a morir, entonces todo generaba mucha incertidumbre. Es un formato muy real, no hay ficción, ellos no saben nada, no hay nada pactado de primeras. Ni yo tampoco, no quería saber quién era el asesino.

De primeras la mecánica puede recordar un poco a 'Traitors'. ¿Pero qué grandes diferencias hay con ese formato?

La principal es que aquí no hay un traidor, el asesino no es ninguno de ellos. Aquí no hay traiciones, ellos pueden esconder o no alguna pista que descubren, pueden aliarse con otro compañero, pero no hay una mentira. Más que 'Traitors' es un 'Cluedo'. Al final todos quieren intentar descubrir quién es el asesino. Y es algo muy divertido porque todo es muy teatral porque cuando la persona muere ellos tienen un tiempo para ver la escena del crimen y entonces la persona está ahí muerta. Y ellos se lo han tomado muy en serio y se implican mogollón y eso es muy agradecido.

Y luego está hecho muy rollo las películas de Ágatha Christie. A nivel de realización ha quedado algo muy guay y los planos están muy bien cuidados. Más que un programa ha quedado como si fuera una ficción.

El casting de este primer especial de 'Una fiesta de muerte' es muy variopinto con Bertín Osborne, Marta Sánchez, Antonio Resines o Gloria Serra. ¿Quién te ha sorprendido más?

Al final aquí lo que importa es si tienes espíritu jugador o no. Si a ti te gusta jugar entonces serás bienvenido, da igual que seas cantante, que seas actor, que seas influencer o que seas deportista o periodista. La gracia de este formato es que llegues a este formato siendo Marta Sánchez y al cabo de unas horas ya se te ha olvidado y te acabas convirtiendo en un investigador. Luego hay muchos piques entre ellos porque todos quieren ser el que averigua quién es el asesino. Y no sé si sorprendido pero todos me encantaron como se lo tomaron.

¿Cómo ha sido el reencuentro con Marta Sánchez porque ya trabajasteis en 'Tu cara me suena' y tuvisteis algún que otro pique?

Pues es que ni ella ni yo nos acordamos. Yo no sé ni qué pasó. Es verdad que me lo recuerdan que me pelee con ella pero yo no me acuerdo. Es como lo de Rosalía que siempre me lo recuerdan y yo no lo recuerdo. Y nada fue un reencuentro normal. También tengo desencuentros con Lolita cada viernes y no pasa nada. Al final todo forma parte del show para que la gente se divierta y se lo pase bien en casa.

Àngel Llàcer en 'Una fiesta de muerte'

Al ser un formato que se emite en modo evento, ¿cómo crees que puede funcionar en audiencia? ¿Puede ser un revulsivo de cara a querer ver qué es o puede perjudicarle el no tener una continuidad?

Yo creo que es muy chulo que sea así. Además ahora estoy en un punto de mi vida en el que hago las cosas que me apetecen y hago tantas cosas porque estoy en teatro, en televisión, produzco cosas, pues al final es como que me da libertad de hacer cosas extraordinarias en la que puedes invertir una energía distinta de la que invertirías si haces un trabajo semanal o diario. Yo creo que eso va a ser muy importante para el éxito de este programa. Luego además es que es algo que nos saca de nuestro día a día y nuestra zona de confort porque es algo extraordinario y es hacer una fiesta. Y no sé si estuviéramos haciendo una fiesta cada semana creo que no tendría ningún valor. Me parece bien que sea algo puntual y creo que puede funcionar bien.

¿Qué sentiste al ver que Atresmedia sigue confiando en ti como presentador?

Pues orgullo. Ya presenté otro que está ahí guardado en el cajón que es 'Congelados'. Y cuando me llamaron para esto lo dudé mucho porque estoy muy liado con el teatro, la televisión, mis trabajos como productor, pero al decirme que era algo espaciado en el tiempo y por la estética del programa pues me apetecía hacerlo. Ahora solo hago lo que me apetece, ya no digo que si a todo pensando en que me vuelvan a llamar, ahora me da igual.

Acabáis de empezar otra nueva edición de 'Tu cara me suena' y se está hablando mucho de lo variopinto que es el casting con rostros tan conocidos como Jesulín pero con otros que son poco conocidos para el público como Paula Koops o Martín Savi. ¿Qué esperas de este casting?

A mi los casting de 'Tu cara me suena' siempre me sorprenden. Eso sí que me sorprende porque yo siempre pienso se ha acabado el talento. Y es mentira. Tenemos talento de sobra. Ya llevamos varias galas grabadas y la verdad es que es brutal. Muchas veces pienso cómo puede un formato aguantar tantos años, yo empecé con 38 años y ahora tengo 52. Al final se trata de hacer las cosas bien hechas. Nos gusta ver gente talentosa, nos gusta ver cómo canta la gente, nos gusta reírnos, el jurado somos como una familia. Tu acabas poniendo la televisión y te sientes como si estuvieras en casa. Yo creo que ese es el éxito de 'Tu cara me suena', que es que somos parte de la familia que ve 'Tu cara me suena'. Es el programa más añorado y por el que me preguntan cuando no estamos haciéndolo. La pregunta más repetida es ¿cuándo vuelve 'T ucara me suena'?

Y yo la verdad es que flipo con el talento que hay y con la gente que viene. Piensa que hay gente joven que cuando 'Tu cara' empezó tenía que tener tres años y ahora de golpe están aquí. Es que el talento nunca se acaba.