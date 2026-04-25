'Tu cara me suena 13': Lista con todas las imitaciones de la cuarta gala en Antena 3 del próximo viernes

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes una tercera gala en la que consiguió recuperar el ritmo con números de infarto, disparidad en las votaciones entre el público y el jurado y una sorprendente ganadora. Si bien a María Parrado el reto de imitar a J Balvin le quedó grande, Cristina Castaño sumó aún más puntos como Ana Belén y Víctor Manuel y Martín Savi retomó el terreno perdido durante la segunda gala con su versión de Íñigo Quintero.

Pero el primer puesto de la noche fue a parar a Sole Giménez, que firmó su primera victoria de la edición este viernes con su desgarradora interpretación en la piel de Edith Piaf. El segundo puesto quedó reservado para J Kbello, que deslumbró con sus movimientos más desenfrenados al ritmo de Locomía, mientras que el bronce acabó en manos de Paula Koops, que sorprendió como The Cranberries.

Una vez se conoció la clasificación de la segunda gala, los nueve concursantes de 'Tu cara me suena 13' pasaron por el pulsador para conocer a qué artistas tendrán que imitar la próxima semana en la segunda gala.

La próxima semana vendrá también cargada de grandes artistas y números de infarto. Desde J Kbello que tendrá que convertirse en Carín León y Maluma junto a un amigo, pasando por la fiebre nostálgica que provocará Paula Koops enfudándose la peluca de Hannah Montana y como no, con risas aseguradas con la versión de La granja de Zenón que Jesulín de Ubrique tendrá que armar encima del escenario.