'Tu cara me suena 13' vive una segunda gala descafeinada que corona a un ganador predecible en Antena 3

'Tu cara me suena 13' vivió este viernes 17 de abril una segunda gala más floja con puestas en escena cuestionables que no alcanzaron el nivel de su arranque, y con una sucesión de actuaciones que, pese a todo, cumplieron su cometido de dar un vuelco al ranking. Mientras que Martín Savi perdió puntos con respecto a su debut con una imitación de Tom Jones que no estuvo al nivel de sus compañeros, Leonor Lavado se reafirmó como la propuesta cómica de esta temporada a golpe de verbena y Cristina Castaño demostró su versatilidad.

Tras pasar más desapercibido durante la gala de estreno en el ranking final con su imitación de Daddy Yankee, J Kbello regresó este viernes listo para hacerse con el primer puesto con su magistral número como Alex Warren. El segundo puesto fue a parar a María Parrado, que logró mantener su nivel de excelencia de la primera gala al ritmo de Thalía, mientras que el bronce se lo llevó Paula Koops, alzándose como una de las sorpresas de la noche en la piel de Jeanette.

Martín Savi se estrella como Tom Jones y Sole Giménez interpreta a una Amaia descafeinada

Sole Giménez y Roi Méndez imitan a Amaia y Alizz en la segunda gala

Tras su impecable estreno replicando el complicado registro vocal de Mika y firmando una de las grandes actuaciones de la noche, la expectación por el siguiente movimiento de Martín Savi se había multiplicado de cara a esta gala. Y el argentino, encargado de abrir la noche en la piel de Tom Jones, irrumpió en el escenario de 'Tu cara me suena' con sus mejores rizos, camisa satinada y micrófono en mano listo para conquistar al público de nuevo al ritmo de 'She's a lady'.

Sin embargo, la estampa de discoteca de los años 70, lejos de ser decepcionante, se quedó a medio gas en comparación con el resto de actuaciones de la noche. "Tú cantas, pero de verdad que cantas... Pero lo único que te ha faltado es que no tienes la edad de Tom Jones cuando hizo esta canción. Por lo demás, cantar y bailar a la vez, siempre lo digo... Hay que saber respirar muy bien", sugería Lolita dejando entrever que el joven intérprete ocuparía uno de los últimos puestos del ranking esta semana.

Tras despejar la pista de baile de Martín Savi, el escenario de 'Tu cara me suena 13' se transformó en un parque de caravanas para recibir a Sole Giménez, que este viernes invitó a Roi Méndez para dar vida al dúo de Alizz y Amaia en una íntima puesta escena con 'El encuentro' como hilo musical. Y por segunda semana consecutiva, el indiscutible logro vocal de la intérprete quedó eclipsado por un número poco recordable que no se aproximó al registro de la ganadora de 'OT 2017'.

"Yo creo que lo habéis pasado bien, es una canción happy y soft muy complicada aunque no lo parece. Yo creo que el trabajo ha estado muy bien, ha sido un trabajo de imitación duro, canción trampa", se limitó a advertir Chenoa tras casi tres minutos en los que el único movimiento en pantalla tuvo como protagonistas a los bailarines de fondo, que encararon la dura tarea de aportar dinamismo al número con su exagerado playback de instrumentos frente a la estampa estática y perenne de Sole y su compañero propia del fondo del ranking.

Aníbal Gómez sorprende como Alaska y Paula Koops eleva el nivel de la gala como Jeanette

Aníbal Gómez sorprende con su versión de Alaska

Afortunadamente, 'TCMS 13' recuperó el ritmo de la gala sacando su primer comodín cómico para arrancar la noche. Aunque este viernes, Aníbal Gómez demostró transformado en Alaska que tiene mucho más que ofrecer en el concurso que la mera risa fácil, y al ritmo de 'La bola de cristal' se propuso ganarse el respeto del jurado y del público que no cosechó durante su debut.

Con pelo alborotado, look total black y los movimientos característicos de la intérprete, el cómico no necesitó nada más que su presencia en el centro de la pista para llenar un escenario completamente vacío. "Para los que estáis en vuestras casas, todo el mundo podéis cantar si lo hacéis desde el alma. Porque posiblemente Olvido, si hubiese ido a un talent en los 80 a lo mejor no se hubiesen dado la vuelta al sillón... ¿Y dónde está ahora? Es la reina, así que si queréis cantar, podéis cantar", sentenciaba el humorista entre aplausos.

Quién sí quiere y puede cantar es Paula Koops, algo que ya demostró durante su debut como Sabrina Carpenter y que esta semana ha decidido corroborar firmando una de las actuaciones más memorables de la segunda gala de 'Tu cara me suena 13' como Jeanette. Enfundada en un vestido de lentejuelas y con una puesta en escena propia de la televisión de los 80, la joven intérprete se adentró en el escenario tímidamente para derramar todo su potencial en su versión más esmerada de 'El muchacho de los ojos tristes'.

Tras una merecida ovación por parte del público y el jurado, la propia intérprete de la canción original, que se encontraba en plató, se reunió con ella sobre el escenario para interpretar un fragmento a dúo. "Creo que Paula ha estado muy acertada, la parte del estribillo ha estado clavada. Es una imitación hecha con mucho cariño y mucho respeto, has estado muy a la altura", sentenció Chenoa entre aplausos.

Leonor Lavado transforma 'Tu cara me suena 13' en una verbena y Jesulín de Ubrique brilla como Hombres G

Jesulín de Ubrique vuelve a brillar como los Hombres G

Pero del hilo de voz que iluminó el escenario de 'Tu cara me suena 13' por su sencillez, la gala dio un giro de 180 grados convirtiéndose en toda una verbena liderada por Leonor Lavado. Tras dejar claro durante la primera gala que viene dispuesta a divertirse y a divertir, la cómica aterrizó como un torbellino en la pista, luciendo un traje de flecos junto a sus coristas al ritmo de 'Un beso' de Nueva Línea.

"Ha pedido un doce pero yo tiraría como la canción, un poquito para abajo, un poquito para abajo... La parte festiva está, has estado muy bien, aunque ha habido un punto que se te ha trabado un poco la lengua pero no se te ha notado", ha explicado Chenoa, dejando claro que no pensaba premiar la divertida puesta en escena con la máxima puntuación de la noche pese haber conseguido, por segunda gala consecutiva, levantar a todo el público y ponerlo a bailar.

Quién también consiguió levantar a todo el público al ritmo de un himno, pero sin bailar, fue Jesulín de Ubrique, que tras debutar "con rastas y a lo loco" transformado en Melendi, este viernes cambió el registro a un grupo que él mismo disfrutó durante su juventud. Con camiseta, vaqueros y guitarra en mano, sin mayor parafernalia, el ex torero puso a vibrar al público coreando 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G en un número que le colocaría casi entre los primeros puestos de la noche en las votaciones del jurado.

"Tienes una cara muy caracterizable, te pareces mogollón. Luego, tienes una capacidad de trabajar... Eres una esponja. Es tu segunda gala, llevas treinta años sin cantar y de verdad, tendrías que haber cantado más", señaló Àngel Llàcer aplaudiendo el potencial del gaditano. "Yo vengo a disfrutar, a pasarlo bien y a divertirme. Y por supuesto, a interpretar lo que me toque, dentro de mis posibilidades, lo mejor que pueda", aseguró entre aplausos el concursante.

Cristina Castaño continúa imparable como Chapell Roan y María Parrado vuelve a deslumbrar como Thalía

Cristina Castaño imita a Chapell Roan en la segunda gala de 'Tu cara me suena'

Y entrados en la recta final de la noche, 'Tu cara me suena 13' volvió a sacar la artillería pesada con los grandes números que guardaba en su recámara, con Cristina Castaño a la cabeza en una de las puestas en escena más extravagantes y elaboradas de la segunda gala. A lomos de un caballo rosa gigante junto a los bailarines, la actriz irrumpió en el escenario caracterizada como Chapell Roan para interpretar su versión más ambiciosa de 'Pink Pony club'.

Rodeada de payasos de rodeo y demostrando una vez más que puede ser más que resolutiva ante un reto vocal de estas características, la intérprete terminó con un baño de aplausos. "Cómo has dominado el número... Tienes un magnetismo que entre tantos maravillosos bailarines solo te mirábamos a ti. Eso se tiene o no se tiene", destacó Àngel Llàcer en nombre de todos sus compañeros. Pero si alguien regresaba este viernes dispuesta a arrasar con todo, esa fue sin duda María Parrado.

Al ritmo de'Por amor', la benjamina de la edición entró al escenario de 'Tu cara me suena 13' en la piel de Thalía decidida a conquistar otra ronda de doces del jurado y el público con una esmerada coreografía llena de color y carisma junto a sus bailarinas. Y si bien su versión más atrevida de la mexicana no fue suficiente para hacerse con su segunda victoria en el concurso, la cantante demostró con creces que, además de mantener su nivel por las nubes, puede disfrutar sobre el escenario y transmitirlo a la audiencia.

"Creo que tienes algo que te da magia. A cualquier sitio al que vas tu mirada, tu movimiento, todo...", señaló Florentino Fernández, completamente impresionado por el nivel de la joven. "Tú decías que el baile no es lo tuyo, pero eres tan trabajadora... Fluías absolutamente, has estado en el escenario haciéndolo todo, pisando fuerte, eso es un trabajo brutal. Cantas con la sonrisa, has sabido jugar con todo y no has fallado en ningún momento", destacó Llàcer entre aplausos.

J Kbello firma su primera victoria de 'Tu cara me suena 13' con su apoteósico número como Alex Warren

JKBello y Manel Fuentes en la segunda gala de 'TCMS 13'

Sin embargo, el número de la noche se hizo esperar hasta el final de la gala, cuando J Kbello regresó al escenario de 'Tu cara me suena 13' convertido en Alex Warren. El intérprete, que ya fue uno de los mejores valorados durante la gala de estreno, terminó ganándose a la audiencia y el jurado este viernes con su impresionante interpretación de 'Ordinary', que junto a una puesta en escena épica, acompañado de un coro y la luna llena de fondo, se tradujo en su primera victoria de la edición.

"Es una canción que realmente necesita de una maquinaria, de esa voz que tienes tú, muy privilegiada. Pero sobre todo esta canción precisa de gusto, que es a veces lo complicado de una imitación. Te la has gozado, nos has hecho gozar a nosotros y nos has puesto los cabellos de punta", sentenció entre aplausos Chenoa mientras María Parrado trataba de contener las lágrimas, emocionada por la actuación de su compañero. "Cuando yo me quedo mirando a alguien es porque me transmite cosas... Qué quieres que te diga, para mi eres el 12", anunció Lolita poco antes de coronarlo en lo alto del ranking.

Votos del jurado:

J Kbello: 48 (12)

Paula Koops: 39 (11)

María Parrado: 39 (10)

Jesulín de Ubrique: 36 (9)

Aníbal Gómez: 35 (8)

Cristina Castaño: 31 (7)

Sole Giménez: 24 (6)

Martín Savi: 20 (5)

Leonor Lavado: 16 (4)

Votos del público:

J Kbello: 12

Cristina Castaño: 11

María Parrado: 10

Paula Koops: 9

Jesulín de Ubrique: 8

Aníbal Gómez: 7

Martín Savi: 6

Sole Giménez: 5

Leonor Lavado: 4

Votos del jurado+público: