'La Promesa', avance capítulo 848 del miércoles 3 de junio: Julieta entra en estado crítico y el velatorio de Santos

En el capítulo 848 de 'La Promesa', que se emitirá este miércoles 3 de junio, Santos fallece. Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo velando el cuerpo de su hijo muerto. Ricardo llora en brazos de Pía. Cristóbal comunica la muerte de Santos a los señores.
En paralelo, Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo. La señora Adarre le revela que la carta no era para Beni, sino para Curro. Teresa accede a ayudarla a buscarla, pero no la encuentran.
Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio y este se rebela contra la falta de humanidad de su amante. Por otra parte, María Fernández confronta a Estefanía por el intento de chantaje a Carlo con un embarazo falso.
En la zona noble, aunque todo parecía marchar bien, Julieta comienza a convulsionar y entra en estado crítico. Manuel, que vivió algo muy similar con Jana, reacciona con horror.
El heredero del marquesado pide a Alonso que denuncie al duque ante la Guardia Civil. Jacobo habla con Adriano: le pide que no aparte a Martina de su lado. Lorenzo se mantiene en su línea y le dice a Vera que la muerte de Santos es culpa de ella.
Resumen del capítulo 847 de 'La Promesa' emitido este lunes
En el capítulo 847 de 'La Promesa' que La 1 de TVE ha ofrecido este martes, 2 de junio, se confirman los peores pronósticos: su herida es mortal de necesidad y a Santos le quedan horas de vida. Ricardo le cuenta a Santos que el médico no puede hacer nada por él. El lacayo rechaza la medicación: quiere despedirse de sus compañeros con la cabeza despejada.
Cristóbal y Teresa informan a Alonso de que Santos está desahuciado. El marqués exige buscar otro médico, pero Cristóbal insiste: no tiene posibilidades de salvarse. A lo largo del día, Santos se despide de Petra, de las cocineras y de Carlo. Con cada uno salda deudas del pasado.
Mientras tanto, en la planta noble, Manuel pasa horas junto a la cama de Julieta, inconsciente. La situación, irremediablemente, le recuerda a la que vivió con Jana. Y Carlo consigue que María lo escuche y le cuenta la verdad sobre Estefanía. Ella le cree.
Por su parte, Leocadia termina sucumbiendo y llama al duque de Carvajal y Cifuentes. Lorenzo le pregunta si Cristóbal es el padre de Ángela. Pía se cuela por la noche en el despacho del mayordomo para recuperar la carta que escribió a Curro y alguien la pilla in fraganti.
En paralelo, Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano y se piden perdón por los errores cometidos en el pasado. Tras esa emotiva despedida, Santos expira con la mano de Ricardo entre las suyas. El joven lacayo muere.
Sigue toda la información de El Televisero desde Facebook, X o Instagram