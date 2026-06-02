'La Promesa', avance capítulo 848 del miércoles 3 de junio: Julieta entra en estado crítico y el velatorio de Santos

En el capítulo 848 de 'La Promesa', que se emitirá este miércoles 3 de junio, Santos fallece. Al amanecer, Pía entra en la habitación de Santos y encuentra a Ricardo velando el cuerpo de su hijo muerto. Ricardo llora en brazos de Pía. Cristóbal comunica la muerte de Santos a los señores.

En paralelo, Teresa sorprende a Pía en el despacho del mayordomo. La señora Adarre le revela que la carta no era para Beni, sino para Curro. Teresa accede a ayudarla a buscarla, pero no la encuentran.

Leocadia reprocha al mayordomo que el velatorio sea en palacio y este se rebela contra la falta de humanidad de su amante. Por otra parte, María Fernández confronta a Estefanía por el intento de chantaje a Carlo con un embarazo falso.

En la zona noble, aunque todo parecía marchar bien, Julieta comienza a convulsionar y entra en estado crítico. Manuel, que vivió algo muy similar con Jana, reacciona con horror.

El heredero del marquesado pide a Alonso que denuncie al duque ante la Guardia Civil. Jacobo habla con Adriano: le pide que no aparte a Martina de su lado. Lorenzo se mantiene en su línea y le dice a Vera que la muerte de Santos es culpa de ella.

Resumen del capítulo 847 de 'La Promesa' emitido este lunes

En el capítulo 847 de 'La Promesa' que La 1 de TVE ha ofrecido este martes, 2 de junio, se confirman los peores pronósticos: su herida es mortal de necesidad y a Santos le quedan horas de vida. Ricardo le cuenta a Santos que el médico no puede hacer nada por él. El lacayo rechaza la medicación: quiere despedirse de sus compañeros con la cabeza despejada.

Cristóbal y Teresa informan a Alonso de que Santos está desahuciado. El marqués exige buscar otro médico, pero Cristóbal insiste: no tiene posibilidades de salvarse. A lo largo del día, Santos se despide de Petra, de las cocineras y de Carlo. Con cada uno salda deudas del pasado.

Mientras tanto, en la planta noble, Manuel pasa horas junto a la cama de Julieta, inconsciente. La situación, irremediablemente, le recuerda a la que vivió con Jana. Y Carlo consigue que María lo escuche y le cuenta la verdad sobre Estefanía. Ella le cree.

Por su parte, Leocadia termina sucumbiendo y llama al duque de Carvajal y Cifuentes. Lorenzo le pregunta si Cristóbal es el padre de Ángela. Pía se cuela por la noche en el despacho del mayordomo para recuperar la carta que escribió a Curro y alguien la pilla in fraganti.

En paralelo, Santos y su padre se despiden con el corazón en la mano y se piden perdón por los errores cometidos en el pasado. Tras esa emotiva despedida, Santos expira con la mano de Ricardo entre las suyas. El joven lacayo muere.