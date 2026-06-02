'Sueños de libertad' vive un momento crucial tras la vuelta de Fina (Alba Brunet) con varios secretos, la marcha de Carmen (Candela Cruz) y las llegadas de Federico (Jesús Cabrero), el hermano de Eduardo, el chófer de los De La Reina, y Félix Cifuentes, el abogado de Brossard que irrumpe en Toledo para acelerar el traslado de la fábrica a Tánger así como la muerte de Álvaro a manos de Beatriz.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Cloe aprovecha su amistad con Félix Cifuentes para tratar de sonsacarle información sobre la situación de Brossard y la decisión del traslado a Tánger. Y tras ello, descubre que Hugo, el hijo de Antoine podría apoyar la permanencia de Perfumerías De La Reina en Toledo.

Nieves le comunica a Pablo que ha decidido contarle toda la verdad a sus hijos sobre que ayudó a morir al padre de Luz pero él le pide que les mienta y que no les diga nada. Y el empresario no duda en amenazar al párroco para que deje en paz a su mujer. Sin embargo, Don Agustín termina confesándole a Miguel que su madre acabó con la vida del padre de Luz y que también ayudó al doctor Gorriz en la eutanasia por la que se le juzgó.

Cloe le cuenta a Andrés que el hijo de Brossard podría ayudarles a luchar por el futuro de la fábrica. Paralelamente, Andrés y Valentina tienen una conversación sobre el futuro de su relación y él le deja claro que no piensa marcharse a Marruecos. Mientras que Salva sigue sufriendo el rechazo por parte de varios trabajadores y Mabel insiste en recuperar su relación.

Félix Cifuentes hace una llamada para saber si la muerte de Álvaro es obra de las personas a las que encargó el robo de los camiones y no duda en pedirles que se encarguen de acabar con la vida de Gorito descubriéndose que fue el abogado de Brossard quién estaba detrás de todo el asunto del robo.

Digna trata de hacerle ver a Marta que Fina la quiere mucho y que no tiene que dejarse llevar por el orgullo. Por su lado, la fotógrafa se sincera con su amada y le cuenta toda su historia con Bianca y tras ello ambas terminan reconciliándose. Y finalmente, Beatriz le confiesa a Gabriel que fue ella quién mató a Álvaro para salvar la vida de Juanito.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad' con el asesinato de Álvaro?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Don Agustín no cedía en su guerra con Nieves tras sospechar que ella está detrás de la muerte del padre de Luz y por ello no dudaba en utilizar a Miguel para tratar de dar con la verdad mientras Pablo proponía marcharse de Toledo para evitar que el párroco siga persiguiendo a su mujer y alejar a Mabel de Salva.

Félix Cifuentes, el abogado de Brossard, llegaba a la colonia y anunciaba la peor de las noticias: la producción de la fábrica se trasladará a Tánger en un mes. Una decisión que dejaba completamente destrozados a todos los accionistas dejando claro además que el francés no quiere mantener ninguna de las dependencias de la fábrica.

Mabel descubría que Salva ya no es sospechoso del robo de los camiones mientras Gorito le envía una carta a su amigo pidiéndole perdón por el daño que le ha podido causar. Y aunque ella trataba de recuperar su relación, él se mantenía firme en su decisión después de una conversación con Nieves.

Gabriel trataba de negociar con el abogado de Brossard para formar parte de la cúpula directiva en París. Mientras, Cloe le confesaba a Andrés que dentro de Brossard hay disparidad de opiniones con respecto al traslado de la fábrica a Tánger, lo que podría ser una última esperanza para poder luchar por salvar a la fábrica. Por su parte, Digna hablaba con Damián y le dejaba claro que ahora lo más importante es ayudar a los trabajadores.

Fina le anunciaba a Marta que entiende que le ha hecho daño y su enfado y que por ello ha decidido marcharse de su casa aunque seguirá en Toledo porque no quiere perderla y quiere luchar por su amor. Y finalmente, la guardia civil encontraba el cadáver de Álvaro y tras ver el reloj que lleva el hombre, Gabriel se quedaba en shock porque es el mismo que tenía Beatriz en su pensión.