Risto Mejide sentencia lo que muchos creen tras la agresión a la profesora de Valencia: "Llama la atención"

Risto Mejide ha alzado la voz en 'Todo es mentira' para dar su opinión sobre el lamentable episodio ocurrido en Valencia durante una manifestación por la educación pública. En las imágenes que se han difundido y viralizado, se ve a un agente de la policía empujar y tirar al suelo a una de las docentes que protestaba.

La Policía Nacional inició este lunes el procedimiento para la apertura de un expediente disciplinario al agente que agredió a una profesora jubilada de 68 años que había acudido a la manifestación como muestra de apoyo a sus compañeros en activo. Tras ver la secuencia de imágenes, Risto Mejide no ha dudado en criticar duramente lo ocurrido, que él califica como "mínimo impactante": "Esta persona ha sido ingresada con heridas en la rodilla y en la nariz, y yo antes de hablar con una de las compañeras del agente y de la manifestante, quiero decir algo".

Acto seguido, el presentador enviaba un mensaje a la mujer agredida: "Desde aquí tengo que desearle una pronta recuperación porque creo que ha sido objeto de una acción absolutamente intolerable por parte de la policía. A mí me parece que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que siempre hacen un trabajo impecable, como estábamos diciendo pues a veces no. Hay veces que pasa esto con un sentido de la desproporción absoluta que nos lleva a estas situaciones".

A continuación, ha dado paso a Xelo Valls, secretaria general de enseñanza de Comisiones Obreras en la Comunitat Valenciana, y a Ana Alarcón, portavoz del Sindicato Unificado de Policía, para que comentaran lo sucedido. Antes de ello, Risto Mejide ha explicado que la docente agredida se fue al "hospital con sangre en la nariz y puntos en la barbilla le han tenido que dar". Valls contó que "nos ha llegado, por parte de ella, es que se encuentra bien y, sobre todo, que no quiere que el foco de las reivindicaciones educativas se traslade a ella".

Risto Mejide critica la fuerza desproporcionada del agente de policía

Por su parte, la portavoz del Sindicato Unificado de Policía, cree que la actuación del agente fue "algo desafortunado", pero asegura que su compañero "en ningún momento actuó con la intención de dañar, de violentar a esta mujer, ni mucho menos de generar ese tropiezo, que se cayera al suelo. Desde aquí le mando todo mi apoyo y que se recupere pronto".

Pese a esto, Ana Alarcón ha intentado justificar lo ocurrido: "Ha sido un cúmulo de circunstancias, que habría que entender y que analizar. Por eso nosotros estamos pidiendo ni justificar ni condenar automáticamente, queremos que se investigue y que se determine bien qué ha sucedido, cuáles fueron las órdenes. Y si hay que depurar responsabilidades, por supuesto las aceptaremos y las respetaremos".

Ante esto, Risto Mejide ha destacado que "llama la atención por un tema de proporcionalidad. Vosotros sois profesionales y esto no ocurre todos los días, pero cuando ocurre nos preguntamos: '¿No es desproporcionado?'. A la vista de las imágenes, hay una persona que está de espaldas y recibe ese empujón. Vosotros sois los garantes de que la violencia se use de forma proporcionada".

La portavoz del sindicato cree que "desde fuera puede parecer desproporcionado pero yo creo que ni nosotros ni la opinión pública puede saber si era proporcional o no esa actuación. Eso lo tendrá que determinar el órgano competente. Ha sido un cúmulo de que el compañero salió corriendo, no midió su fuerza, es verdad, y al propinar ese empujón para apartarla a la acera, esa persona estaba completamente desprevenida. Pero no ha habido intención", insiste Alarcón.