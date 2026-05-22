Laila Jiménez dice 'hasta aquí' tras el "espectáculo" que montan una diputada del PP y Monedero en 'Todo es mentira'

Este viernes Laila Jiménez se ha enfrentado posiblemente a uno de los momentos de más tensión desde que se incorporó a 'Todo es mentira' como sustituta de Marta Flich hace algo menos de un año. Y es que la presentadora tenía que ponerse seria ante el fuerte encontronazo de Ana Vázquez (PP) y Juan Carlos Monedero.

Así, Laila Jiménez conectaba con el que fuera fundador de Podemos para conocer su visión sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. "Estoy convencido de que el ataque a Zapatero tiene que ver por su papel internacional porque está con los gobiernos progresistas de América Latina y por su tarea impidiendo que el PP gobierne en España", sostenía Monedero.

Y lejos de quedarse ahí, Juan Carlos Monedero también se atrevía a señalar a Donald Trump. "Estados Unidos está ayudando al PP para cargarse a Zapatero", soltaba. "La idea entonces según usted es que estamos donde estamos por Donald Trump", le repetía Laila Jiménez a su invitado mientras Ana Vázquez y otros rostros de la mesa no daban crédito.

Tras ello, Ana Vázquez pedía poder hacerle una pregunta a Monedero mientras el fundador de Podemos expresaba que no tenía ningún interés en hablar con ella y que había pedido no discutir con ningún tertuliano. "¿Actualmente está trabajando para el gobierno de Venezuela y sigue facturando?", le cuestionaba la diputada del PP.

"Mire señora Vázquez como he estado 12 años discutiendo con ustedes, cuando estamos hablando de cosas relevantes", trataba de contestarle Monedero. "Pero responda la pregunta, si o no está trabajando para el gobierno venezolano", le replicaba Ana Vázquez. "¿Me deja usted hablar?", le pedía Monedero mientras Laila Jiménez pedía a su tertuliana que dejara que le contestara.

"Me lanza una pregunta para intentar descalificar mis opiniones. Nos conocemos y esos truquitos baratitos igual le sirven a usted en el día a día, conmigo ya no valen. No intente descalificar mi persona para intentar reforzar sus argumentos inválidos", aseveraba Juan Carlos Monedero a ese respecto.

Laila Jiménez se planta contra Monedero y Ana Vázquez

Laila Jiménez clama contra el encontronazo de Ana Vázquez y Monedero en 'Todo es mentira'

Y como no contestaba a su pregunta, Ana Vázquez no se reprimía en su ataque. "Está hablando un 'hooligan' del gobierno venezolano", soltaba la diputada del PP. Antes de que la situación se fuera de madre, Laila Jiménez alzaba la voz para poner una línea roja en el debate. "No vamos a entrar en descalificaciones personales. ¡No me estáis escuchando! No quiero una descalificación personal ni por parte de uno, ni por parte de otro", sentenciaba la presentadora.

"¿Pero puede hablar la voz del pueblo?", se preguntaba otro de los tertulianos. "¿Puede hablar la presentadora?", soltaba Laila Jiménez muy indignada al ver que no la dejaban hablar y la situación se podía ir de las manos. "Estamos montando un espectáculo que no es necesario sobre todo por el respeto a la audiencia. No quiero descalificaciones personales de absolutamente nadie. Vamos a respetarnos entre todos", añadía la presentadora.

Después, Juan Carlos Monedero se atrevía a cuestionar a Laila Jiménez por la encerrona que le habían hecho. "Laila quiero decirte que a la gente que invitéis no le digáis que va a tener que participar de este espectáculo de una señora gritando e insultando porque entonces no vais a conseguir que entre", le decía el ex político de Podemos.