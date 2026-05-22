Marta López se revuelve contra 'El Tiempo Justo' y Joaquín Prat y desliza que quieren llevársela "por delante"

Marta López ha terminado convirtiéndose en uno de los puntos fuertes de la escaleta de 'El tiempo justo' este viernes después de que el programa se hiciese eco de su "gravísima infracción" de tráfico. Y tras algún que otro comentario de Joaquín Prat sobre lo sucedido, la televisiva ha terminado plantándose ante "el cachondeo" de sus compañeros poniéndose seria ante la inesperada encerrona.

"¿Marta, recuerdas dónde aparcaste?", ha comenzado preguntándole el paparazzi Raúl García a la colaboradora, que observaba desde el plató cómo el equipo del programa se había desplazado hasta la calle donde fue fotografiada aparcando su coche junto a un paso de peatones. "No lo había visto. Se lo dije a la chica, que me aseguró que le pasaba a mucha gente", ha destacado la televisiva en un intento de justificarse.

Marta López se encara con Joaquín Prat y sus compañeros de 'El tiempo justo' tras convertirse en noticia: "¿Me estáis tomando el pelo?"

"Yo creo que aparcaste aquí porque cuando llegaste por la mañana a pilates esta zona estaba en sombra", proponía poco después el paparazzi bajo la seria mirada de Marta López, en un intento de romper una lanza a favor de la colaboradora. Y es que, como más tarde han mostrado en una elaborada pieza que no ha sentado demasiado bien a compañera de Joaquín Prat, esta estacionó su vehículo en un paso de cebra que se encuentra entre unas plazas de aparcamiento y sirve como acceso peatonal a la acera de un centro comercial.

Marta López en 'El tiempo justo'

Visiblemente cada vez más molesta, y con un montaje de ella entre rejas en pantalla, la colaboradora de 'El tiempo justo' terminaba estallando ante los comentarios del presentador. "Yo no sé si hoy voy a poder dormir tranquilo teniendo en cuenta la infracción que has cometido...", ha bromeado Joaquín Prat. "A mí lo que me molesta, porque todos nos podemos equivocar, es que no vi que debajo había un paso de peatones, no vi ninguna señal", ha insistido.

"Eso no te lo crees ni tú Marta", han llegado increparle desde plató a medida que la tertulia escalaba en tensión. "No es un sitio de paso, siento que seáis todos muy listos e inteligentes, pero no lo vi. Se lo dije a la chica cuando me fui y me comentó que le pasa a mucha gente", ha advertido Marta López quitando hierro al error que ha rellenado varios minutos de escaleta este viernes.

Así, ha terminado plantándose ante el tono de sus compañeros y cargando contra el programa por poner el foco en este asunto. "Pero el cachondeo este que estáis teniendo, encima para que ahora me insulten por las redes, me digan cosas... De verdad, a mí no me hace ni gracia", sentenciaba Marta López por encima del resto de colaboradores. "Sí, pido perdón. Si queréis, me lleváis a la cárcel, al calabozo, a donde queráis. No lo vi", ha añadido visiblemente enfadada.

Y cuando uno de los colaboradores ha destacado el caso de Mariló Montero, en el que fue directa a la comisaria ha denunciar su propia infracción cuando supo que la habían fotografiado en el acto, la televisiva no ha podido contenerse. "¿Pero me estáis tomando el pelo?", ha preguntado antes de que sometiesen a votación entre el público si debían o no denunciarla.

"No es agradable porque a la gente le das esto para que se puedan meter contigo y se vuelven locos, es una cosa", ha insistido sobre el efecto que este momento en el programa puede tener en las redes sociales antes de que Joaquín Prat le interrumpiese con otra broma, ganándose un dardo de su compañera. "Dijiste el otro día: 'Para lo que me queda en el convento me cago dentro y me llevo a Marta por delante", ha señalado Marta López con rencor, refiriéndose al recorte que 'El tiempo justo' sufrirá en junio con la reestructuración de las tardes de Telecinco.