Ovación cerrada a 'La Revuelta' ante lo presenciado en la despedida del programa en RTVE: "Absoluta maravilla"

La inclusión, la música y el buen humor han inundado este jueves 21 de mayo el plató de 'La Revuelta' gracias a 'Apuestos Opuestos'. Se trata de un proyecto musical dirigido por Daniel Montero y gestionado por Alejandra Manteca, del centro de día AFANIAS Espacio Abierto de Madrid, en colaboración con la asociación Carabanchel Distrito Cultural y el sello independiente Kasba Music.

En esta banda inclusiva, 13 personas con diversidad funcional, ya jubiladas, interpretan canciones cargadas de energía positiva y espíritu festivo con ritmos jamaicanos como el reggae, el ska o el rocksteady. Acaban de lanzar su primer EP, titulado 'Pichurri', que presentaron en 'La Revuelta' con una actuación en directo que fue muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales.

El origen de 'Apuestos Opuestos' está en la pandemia, cuando los usuarios del Espacio Abierto AFANIAS empezaron a participar como voluntarios "para ayudar a la gente del barrio con una despensa solidaria, y para sacar una sonrisa a la gente", explicó Daniel Montero, educador del centro, en 'La Revuelta'. Miguel Ángel Carrión, conocido como 'Miguelón', fue uno de los usuarios que planteó la posibilidad de llevar a cabo alguna iniciativa que recaudase fondos para los suministros.

Según contó 'Miguelón' en el programa de David Broncano la banda surgió con la idea de "poner un mercadillo, pero pensamos en meterle un poco de musiquilla y… montamos un grupo de ska y reggae". "Este proyecto, al que se está sumando un montón de gente, tiene como objetivo que conozcan a las personas, que es lo más importante", explicó Montero, creador de la música y letra de las canciones del grupo.

Aplauso gigante a 'La Revuelta' por dar voz a una banda inclusiva

El responsable del proyecto cuenta que "se trabaja desde el talento y el potencial de las personas. Con los apoyos necesarios, podemos aportar en el mundo de la música", aseguró. El próximo 14 de junio se podrá disfrutar de todos ellos en vivo en el Vermut Solidario de Afanias, y en 'La Revuelta' dejaron un adelanto interpretando en directo el tema 'Persigue tu sueño'. Una emocionante actuación que puso la piel de gallina a toda la audiencia.

PERSIGUE TUS SUEÑOS



🎸🎤 Apuestos Opuestos



→ Apuestos Opuestos es un grupo de música, impulsado por Afanias, que tiene como objetivo visibilizar talentos diversos y cambiar la mirada sobre la discapacidad.



📌Su próximo concierto será el domingo 14 de junio, en Madrid (El… pic.twitter.com/sTW0c6SomD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 21, 2026

Precioso el proyecto que @AfaniasAsociac ha presentado en @LaRevuelta_TVE Me ha encantado y tocan en Madrid el 14 de junio. 🙌🏻 https://t.co/nSwthyk4M2 — Álex Argelés (@alexargeles) May 21, 2026

Qué pvta maravilla es esta???? https://t.co/RyXyE5jgU1 — No digas que no... (@nodigas_queno) May 21, 2026

Emoción. Ojalá más visibilidad de estos temas. https://t.co/SkQ7KcTx07 — Víctor Sanz (@vitisanz_utb) May 21, 2026

Personas nobles que ensanchan el alma, con una belleza interior muy superior a los mequetrefes que pululan por platós y la vida.

Gracias por esta actuación

He disfrutado muchísimo y ha compensado escuchar necedades

Iré a su actuación 😍 — María (@lopez_mari15023) May 21, 2026

Ojalá más visibilidad a estos temas. Emoción es poco. — Víctor Sanz (@vitisanz_utb) May 21, 2026

Que grandes sois coñooo 🤘🤘🤘🤘 — juandal (@juandal73) May 21, 2026

Ha sido precioso — Francisca Meca Exposito (@tatisigue) May 21, 2026

es adictivo — ‎rs10 (@rafalozzz) May 21, 2026

@LaRevuelta_TVE Sois la caña! Persigue tus sueños 😍😍 — Julia Carpio Vega (@JuliaCarpioVega) May 21, 2026