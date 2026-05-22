Ovación cerrada a 'La Revuelta' ante lo presenciado en la despedida del programa en RTVE: "Absoluta maravilla"

La inclusión, la música y el buen humor han inundado este jueves 21 de mayo el plató de 'La Revuelta' gracias a 'Apuestos Opuestos'. Se trata de un proyecto musical dirigido por Daniel Montero y gestionado por Alejandra Manteca, del centro de día AFANIAS Espacio Abierto de Madrid, en colaboración con la asociación Carabanchel Distrito Cultural y el sello independiente Kasba Music.
En esta banda inclusiva, 13 personas con diversidad funcional, ya jubiladas, interpretan canciones cargadas de energía positiva y espíritu festivo con ritmos jamaicanos como el reggae, el ska o el rocksteady. Acaban de lanzar su primer EP, titulado 'Pichurri', que presentaron en 'La Revuelta' con una actuación en directo que fue muy aplaudida por los usuarios de las redes sociales.
El origen de 'Apuestos Opuestos' está en la pandemia, cuando los usuarios del Espacio Abierto AFANIAS empezaron a participar como voluntarios "para ayudar a la gente del barrio con una despensa solidaria, y para sacar una sonrisa a la gente", explicó Daniel Montero, educador del centro, en 'La Revuelta'. Miguel Ángel Carrión, conocido como 'Miguelón', fue uno de los usuarios que planteó la posibilidad de llevar a cabo alguna iniciativa que recaudase fondos para los suministros.
Según contó 'Miguelón' en el programa de David Broncano la banda surgió con la idea de "poner un mercadillo, pero pensamos en meterle un poco de musiquilla y… montamos un grupo de ska y reggae". "Este proyecto, al que se está sumando un montón de gente, tiene como objetivo que conozcan a las personas, que es lo más importante", explicó Montero, creador de la música y letra de las canciones del grupo.
Aplauso gigante a 'La Revuelta' por dar voz a una banda inclusiva
El responsable del proyecto cuenta que "se trabaja desde el talento y el potencial de las personas. Con los apoyos necesarios, podemos aportar en el mundo de la música", aseguró. El próximo 14 de junio se podrá disfrutar de todos ellos en vivo en el Vermut Solidario de Afanias, y en 'La Revuelta' dejaron un adelanto interpretando en directo el tema 'Persigue tu sueño'. Una emocionante actuación que puso la piel de gallina a toda la audiencia.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.