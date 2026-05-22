Se lía la mundial en 'En boca de todos' entre Nacho Abad y Pablo Fernández con lo que llega a insinuar de Podemos

Como viene siendo costumbre en 'En boca de todos', Pablo Fernández ha vuelto a vivir un tenso cara a cara con Nacho Abad este viernes durante su conexión en directo, cuando ha expresado el deseo de que el Partido Popular "no gobierne nunca más" en España. Una declaración de intenciones que ha derivado en un tenso enganchón del secretario de organización de Podemos con el presentador del programa de Mediaset.

"Cuando gobierne el Partido Popular… que ojalá no gobiernen nunca, haremos todo lo posible", ha asegurado el portavoz de Podemos en un punto de su charla con Nacho Abad en la que se suponía que debían analizar la actual situación judicial de la derecha española. Ha sido entonces cuando el conductor de 'En boca de todos' ha iniciado su desencuentro con su invitado habitual.

Pablo Fernández desmiente a Nacho Abad en 'En boca de todos': "Hay cero casos de corrupción en Podemos"

"¿Qué es, una dictadura? Una dictadura chavista para España", ha comenzado a exclamar el presentador mientras Pablo Fernández trataba de señalar, sin demasiado éxito mientras Abad no paraba de sobreponerse, que el futuro del país depende siempre de lo que vote la gente. Así, decididos a elevar el tono, la conversación ha continuado con una escalada constante de la tensión en plató.

#TENSIÓN | Pablo Fernández asegura que hay “cero corrupción” en Podemos y Nacho Abad le advierte: “¿Te saco la lista de imputados de Podemos que hay imputadas?”



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"Hay un problema, Pablo, hay un problema: el dinero corrompe, macho. El dinero corrompe y corrompe en todos los sectores de la sociedad, en todos", ha sentenciado Nacho Abad asegurando que el Partido Popular no es ninguna excepción, ya que ninguna formación política se salva de este fenómeno. "¡A Podemos no, Nacho! Cero casos de corrupción, cero casos", ha subrayado entonces el invitado.

Un apunte que ha enfurecido aún más al comunicador, que terminaba amenazando al secretario de organización de la formación morada con un supuesto registro de nombres del partido implicados en casos de corrupción. "¿Escucha, te saco la lista de personas? ¿Te saco la lista de personas que me han mandado de Podemos imputadas?", ha señalado el presentador a Pablo Fernández, que ha reiterado las "manos limpias" de su partido.

Y es que, tal y como ha defendido Fernández durante su intervención en la tertulia política de Cuatro, Podemos no cuenta con ninguna condena por financiación ilegal, cohecho o malversación de fondos públicos. De hecho, todas las investigaciones desde el "caso Neurona" hasta la supuesta financiación extranjera del partido han sido archivadas una tras otra por falta de pruebas, lo que respalda el discurso de su portavoz sobre tolerancia 0 a la corrupción dentro de la formación.